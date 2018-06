Nhộn nhịp cầm đồ mùa World Cup

Phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn 600 tỷ đồng

Ngày 22/6, Bộ Công an phối hợp với Công an TPHCM triệt phá đường dây đánh bạc qua trang mạng 12bet.com với quy mô hàng trăm tỷ đồng trong mùa World Cup do nghi can Trần Giang Ý Huệ (21 tuổi, ngụ TPHCM) cầm đầu tổ chức. Trong đường dây này, công an đã tạm giữ thêm 4 nghi can để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc. Đường dây này có hàng nghìn người tham gia đánh bạc với số tiền hơn 600 tỷ đồng.

Trang web 12bet.com đặt trang chủ tại Philippines từ năm 2007. Thông qua đường dây do các đối tượng trên tổ chức, các con bạc chơi rất đa dạng từ bóng đá, quần vợt, casino trực tuyến…

L. Dương - Văn Minh