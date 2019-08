Những cái chết trên trời rơi xuống

Quảng cáo

Tiểu ra máu, đau bụng quằn quại vì SỎI THẬN TO NHƯ QUẢ TÁO, bà Vân đã áp dụng cách này!

Sáng 16/8, ông Lương Nhật Hòa (60 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đến quán cà phê quen thuộc ngồi vỉa hè đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình (TPHCM) uống cà phê. Ông ngồi chưa được bao lâu thì một sợi dây điện trung thế (22KV) bất ngờ từ “trên rời rơi xuống” va trúng vào người ông Hòa. Nạn nhân bị điện giật chết, những người xung quanh hốt hoảng tháo chạy toán loạn.

Theo những người dân ở gần hiện trường, ông Hòa là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khá khó khăn, ngoài việc làm bảo vệ dân phố, hàng ngày ông Hòa chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng địa phương có mặt điều tra vụ việc, đại điện Tổng Công ty điện lực TPHCM cũng đến phối hợp xử lý, ứng kinh phí lo hậu sự cho nạn nhân và cam kết có chính sách thỏa đáng cho gia đình nạn nhân. “Ông Hòa là lao động chính trong nhà, giờ gặp nạn qua đời không biết gia đình họ phải sống như thế nào trong thời gian tới”, một người quen ông Hòa ngậm ngùi.

Trước đó không lâu, vào ngày chiều 20/7, một nhóm 5 đứa trẻ lên chơi ở bãi đất trống thi công đường Vành đai 3, nối đường Phạm Văn Đồng với Gò Dưa thuộc địa bàn phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM. Khi bé trai Lê Minh Châu (10 tuổi) chạy lại ụ đất trống bất ngờ bị điện giật nên kêu cứu, 2 bé khác cùng chạy lại cứu bạn cũng bị điện giật. Một bé trai cùng nhóm chứng kiến vụ việc đã chạy về báo người thân. Khi người dân chạy đến hiện trường thì bé Châu đã chết, 2 bé còn lại bất tỉnh, được người nhà đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, một trong hai cháu bé cũng tử vong ở bệnh viện.

Trước đó, vào chiều 13/10/2018, khi nhóm học sinh khối lớp 6 - 7 trường Trung học cơ sở An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An tan học ra đến cổng trường. Do không biết sợi dây điện trung thế bị đứt rơi xuống vũng nước nên cả nhóm đi qua và bị điện giật.

Hai em Đinh Tiên Bảo và Nguyễn Thị Ngọc Lan (cùng SN 2007, lớp 6) tử vong. 4 em khác gồm Phan Tấn Sang (SN 2006, lớp 7), Trương Huỳnh Tiến (SN 2006, lớp 7), Đinh Hoàng Vũ (SN 2007) và Hồ Thị Diễm Hương (SN 2006) bị thương nặng. Phía điện lực Long An cho rằng, trước khi xảy ra vụ việc trời mưa và sấm sét đã đánh trúng làm đứt dây điện rơi xuống đường.

Đông Sơn