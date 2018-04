Những quan niệm sai lầm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cần chú ý

Bệnh tật chỉ ập đến khi chúng ta nhiều tuổi: Thực tế, hiện nay có đến 1/3 trường hợp bị đột quỵ là người trẻ và trung niên (theo Hội đột quỵ Việt Nam). Bên cạnh đó, tại các bệnh viện, sẽ không còn bất ngờ khi bắt gặp các bệnh nhân độ tuổi chỉ 35-40 đang phải điều trị các bệnh như ung thư, tim mạch, tiểu đường. Độ tuổi trung bình mắc các bệnh ung thư ở phụ nữ như ung thư vú, ưng thư cổ tử cung cũng ngày càng trẻ hóa, chỉ trong khoảng 40 - 45 tuổi. Bởi vậy, dù ở đang độ tuổi trẻ khỏe, bạn cũng đừng nên lãng phí sức khỏe và chủ quan với bệnh tật, bởi rất có thểbạn sẽ phải hối hận vì điều đó.

Khi có lối sống lành mạnh rồi thì không thể bệnh: Ông Nguyễn Văn Bình, sống tại Hà Nội, tự nhận mình là một người có lối sống khá khoa học, không rượu bia, thuốc lá, chăm tập thể dục. Cuối năm 2017, ông và gia đình rất sốc khi đi khám và được chẩn đoán bị bệnh ung thư đại tràng giai đoạn 1. Cũng may mắn vì bệnh cũng mới chớm nên ông đã được các bác sĩ đưa ra một lộ trình điều trị tích cực phù hợp. Thực tế, nguy cơ bệnh tật đến từ rất nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn như vấn đề vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, biến đổi gen… Bởi vậy, ngoài việc sống lành mạnh, mỗi người cần cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn thực phẩm, nguồn nước uống, bảo vệ cơ thể trước nguy cơ từ ô nhiễm môi trường, và hãy lắng nghe cơ thể để kịp thời phát hiện và ngăn chặn các căn bệnh phát sinh.

Chỉ khám bệnh khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường: Bác sĩ Trần Nhật Tiến (bệnh viện Ung bướu Hà Nội), trong một lần tham gia chương trình radio “Bảo Việt Sức Khỏe Việt” của Bảo Việt Nhân thọ trên kênh JoyFM về phòng chống các bệnh lý về ung thư và tim mạch đã chia sẻ: “Những dấu hiệu bệnh ban đầu khá mơ hồ nên đa phần người dân vẫn chủ quan. Có khoảng 75% bệnh nhân ung thư đến khám ở giai đoạn trễ của bệnh, lúc này thì công sức điều trị hay chi phí chi trả đều rất khó khăn và tốn kém, lên đến vài trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng”. Đừng đợi đến khi phát bệnh mới đi khám, bởi bạn sẽ phải trả giá bằng tiền bạc, sức khỏe và thậm chí là tính mạng của mình.

Vậy phải bảo vệ sức khỏe như thế nào cho đúng?

Một lời khuyên không mới, ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng thực hiện, đó là chủ động khám bệnh định kỳ và tầm soát 6 tháng – 1 năm/lần. Nhiều người “ngại” đi khám do “không có thời gian” hay lo sợ “tốn kém”. Bác sỹ Vũ Văn Thạch, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cho biết: “Rất nhiều người lấy lý do bận nên không đi khám, tuy nhiên, nếu biết cách sắp xếp thì không khó để dành ra một khoảng thời gian chưa đến 1 ngày cho việc khám bệnh. Còn về chi phí, bỏ ra một chút để khám hàng năm sẽ tiết kiệm hơn rất nhiều so với chi phí điều trị khi bệnh đã nặng, và quan trọng là, cơ hội chữa khỏi bệnh sẽ tăng lên nhiều lần”.

Do vậy, chỉ cần tiết kiệm chi phí dăm bữa nhậu, hay vài bộ quần áo, và dành một buổi trong ngày để tới các cơ sở y tế uy tín, thực hiện việc khám sức khỏe định kỳ, là bạn đã có thể giúp chính bản thân và gia đình mình thoát khỏi những gánh nặng y tế không mong muốn. Đồng thời, sức khỏe tốt cũng là tiền đề quan trọng để bạn chăm lo cho con cái, đảm bảo cuộc sống gia đình.

Cán bộ BVNT tận tình hỗ trợ người dân đến khám bệnh

Hàng nghìn người dân tham gia chương trình khám bệnh miễn phí

Khám tầm soát bệnh là điều chúng ta đều cần làm để đảm bảo sức khỏe và sự thịnh vượng cho mỗi gia đình. Nếu bạn có đủ điều kiện, đừng bỏ qua việc này. Với những người dân nghèo chưa có điều kiện, gần đây họ đã có cơ hội được khám tầm soát với sự trợ giúp của doanh nghiệp. Trong một chương trình vì cộng đồng được triển khai mới đây, Bảo Việt Nhân Thọ đã tổ chức khám bệnh miễn phí cho khoảng 3000 người dân nghèo và gia đình chính sách để mang đến cho họ cơ hội được thăm khám tầm soát, kiểm soát những rủi ro và gánh nặng bệnh tật.

Hơn 30 y bác sỹ đến từ các Bệnh Viện hàng đầu tuyến Trung Ương như Bệnh Viện Đại học Quốc Gia Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Việt Pháp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Xây dựng và Bệnh viện Nhân dân 115 đã tham gia hành trình khám bệnh từ tháng 3 đến tháng 5/2018 “Chung tay vì Cộng đồng” của Bảo Việt Nhân Thọ tại 6 tỉnh/thành trên cả nước, bao gồm: Đồng Nai, Phú Yên, Trà Vinh, Bến Tre, Thanh Hóa và Nghệ An. Đây cũng là một trong những chương trình khám bệnh miễn phí hiếm hoi có chất lượng khám nổi bật với các trang thiết bị chuyên môn như máy nội soi, máy siêu âm, đã diễn ra 3 năm liên tiếp.

“Chúng tôi không mấy khi có cơ hội để được các bác sỹ trung ương khám bệnh như thế này, đặc biệt là với phương tiện máy móc tốt và đầy đủ. Tôi biết là nên đi khám tổng thể kể cả khi không có bệnh, nhưng không có điều kiện thì cũng phải cân nhắc lắm, chẳng dám chi”. Ông Nguyễn Văn Bảy, người dân xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, Đồng Nai tâm sự. .”

Ông Bùi Anh Tài, Trưởng phòng Y tế huyện Long Khánh (Đồng Nai) cho biết: “Chương trình khám bệnh miễn phí chất lượng như Bảo Việt Nhân thọ tổ chức là rất quý, không chỉ mang lại cơ hội được hưởng các dịch vụ y tế cần thiết và văn mình cho những người nghèo, mà còn nâng cao nhận thức của người dân nói chung về khám bệnh định kỳ để bảo vệ sức khỏe.”

Chương trình nằm trong chiến dịch “Bảo vệ Sức khỏe Việt” của Bảo Việt Nhân thọ, nhằm nâng cao nhận thức và tuyên truyền về bảo vệ sức khỏe. Bên cạnh chương trình khám bệnh miễn phí, chiến dịch còn có các Hội thảo chia sẻ về Bí quyết sống khỏe, hướng dẫn tập Yoga để bảo vệ sức khỏe (https://baovietnhantho.com.vn/tin-tuc/Bao-ve-gia-dinh-Viet-9/Giao-thuc-Yoga-pho-bien--Huong-dan-tap-Yoga-221) và tư vấn/chia sẻ của bác sĩ danh tiếng vể phòng ngừa bệnh ung thư, tim mạch (https://baovietnhantho.com.vn/tin-tuc/Bao-ve-gia-dinh-Viet-9/Bao-ve-suc-khoe-Viet--Hieu-ve-can-benh-Ung-Thu-229) trên đài phát thanh.

Sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất của hạnh phúc. 3.000 người nghèo đã được doanh nghiệp quan tâm và mang đến cơ hội khám bệnh tầm soát định kỳ. Và mỗi chúng ta, nên tự ý thức và bảo vệ chính mình trước những yếu tố về môi trường và thực phẩm mà chúng ta không thể kiểm soát được bằng nhận thức về việc thăm khám định kì từ ngày hôm nay.

