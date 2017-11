Những tấm lòng vàng hỗ trợ dân nghèo sau bão

Sáng ngày 14/11, đại diện chủ một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cùng PV báo Tiền Phong từ TP Buôn Ma Thuột vào buôn Tar, xã Yang Mao tặng 180 suất quà, gần 200 kg đinh và nhiều vật dụng khác. Dù chỉ cách TP Buôn Ma Thuột chỉ 80 km, nhưng giao thông chia cắt nên phải mất tới hơn 3 giờ di chuyển, đoàn mới chuyển được hết số hàng này đến tay người dân.

Đây là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cơn bão số 12 vừa qua. Khi vừa đến địa bàn Buôn Tar, chứng kiến nhà anh Y Vung Êban (SN 1990) đã bị lốc cuốn sập nát, không còn khả năng dựng lại, 8 sào cà phê anh chuẩn bị thu hoạch cũng bị bão quét ngã gần hết, doanh nghiệp đã góp tiền tại chỗ, giúp gia đình anh Y Vung mua đủ số tôn để lợp lại mái.

Nhiều tình nguyện viên giúp vận chuyển quà.

Chị Võ Thị Mỹ Hiệp, giám đốc khách sạn Hiệp Thạnh (số 203/2 đường Đinh Tiên Hoàng, Buôn Ma Thuột) cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi từ báo Tiền Phong, chị ủng hộ ngay cho dân nghèo xã Yang Mao 100 suất quà, gần 200 kg đinh. Công ty bất động sản An Cư ủng hộ 50 suất. 30 suất còn lại được bổ sung tại chỗ từ một số doanh nghiệp cùng đi. Mỗi suất quà đều có các loại thực phẩm, gia vị, trị giá 210 nghìn đồng.

Theo Huyện đoàn Krông Bông, xã Yang Mao sẽ tiếp tục được chi viện bởi sức trẻ tình nguyện đến từ các trường Đại học Tây Nguyên; CĐ Sư phạm và một số trường chuyên nghiệp khác trên địa bàn Đắk Lắk. Tỉnh Đoàn cũng đang vận động quyên góp, mua tôn lợp nhà giúp đỡ hàng nghìn hộ dân, nạn nhân của cơn bão số 12 trên địa bàn toàn tỉnh.

200 kg đinh của doanh nghiệp ủng hộ. Đại diện các doanh nghiệp tặng quà cho người dân xã Yang Mao.

Sáng cùng ngày, đại tá Bùi Xuân Ngọc, trưởng công an huyện Krông Bông cũng đã thừa uỷ quyền của Ban giám đốc Công an tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác trao tặng 70 triệu đồng cho người dân ở 2 xã Yang Mao và xã Cư Drăm từ nguồn tiền do cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh quyên góp.

Công an trao tiền cho người dân vùng bão.

Ông Nguyễn Văn Thân, giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết ngày 17/11, đoàn công tác của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung sẽ đến huyện Krông Bông, trao quà cho 60 hộ nghèo bị thiệt hại nặng sau bão tại các xã Hòa Phong, Cư Đrăm, Yang Mao. Mỗi hộ được tặng 4 triệu đồng và 1 phần quà, tổng giá trị hỗ trợ là 252 triệu đồng, do cán bộ nhân viên Tổng công ty đóng góp.

H.T.N.- Vũ Long