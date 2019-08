Những tình huống trớ trêu 'cười ra nước mắt' trên máy bay Việt

Quảng cáo

Trước đó, chiều 31/7, hành khách Vũ Anh Cường – người có hành vi sờ soạng khách nữ trên khoang thương gia của chuyến bay VN253 (chiều 26/7), đã bị Cảng vụ hàng không miền Bắc ra quyết định xử phạt hành chính với mức cao nhất là 10 triệu đồng.



Còn theo Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) thời gia qua đơn vị này đã tiếp nhận, sửa chữa không ít tàu bay bị tắc nhà vệ sinh, do bị mắc khăn mặt, bỉm, cả cuộn giấy vệ sinh và thậm chí là vỏ chai rượu loại nhỏ... Do việc thông tắc buồng vệ sinh máy bay mất rất nhiều thời gian, nên không ít máy bay phải dừng khai thác nhiều ngày chờ khắc phục. Thực tế, trong hệ thống buồng vệ sinh máy bay luôn có những hướng dẫn về chỗ xả nước, bỏ giấy vệ sinh, giấy lau tay, vị trí thay bỉm cho em bé… nhưng nhiều hành khách không đọc, mà thực hiện theo thói quen.



Còn trước đó, ngày 26/7, chuyến bay VN1262 mới cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) được 40 phút để đi Vinh, nữ hành khách N.T.H. có dấu hiệu chảy máu tại vết tiểu phẫu trên ngực. Dù được sơ cứ nhưng không thể cầm máu nên máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Đà Nẵng. Được biết, trước khi lên tàu bay, nữ hành khách này đã thực hiện phẩu thuật thẩm mỹ vùng ngực.

Theo các bác sĩ khuyến cáo, với hành khách phẩu thuật thẩm mỹ nâng ngực, trong thời gian 1 tuần đầu tiên không nên đi máy bay, vì khi máy bay đạt độ cao 10.000m, chênh lệch áp suất có thể khiến vết phẫu thuật bị ảnh hưởng.



Cũng trong tháng 7 vừa qua, trên chuyến bay từ TPHCM đi Thọ Xuân (Thanh Hóa), một hành khách vô tư để chuột cảnh trong túi xách tay và đưa lên tàu bay. Khi máy bay hạ cánh bất ngờ con chuột này thoát ra khoang máy bay. Con chuột chạy lung tung trên khoang máy bay khiến hành khách hỗn loạn. Sau khi chuột được bắt lại, chuyến bay phải đưa vào kiểm tra kỹ thuật trước khi khai thác trở lại. Theo quy định, chuột chỉ được vận chuyển bằng máy bay theo diện hàng hóa.



Trước đó, vào tháng 3/2019, chuyến bay từ Buôn Ma Thuột về sân bay Cát Bi (Hải Phòng) cũng được phát hiện có chuột khi máy bay hạ cánh. Sau khi bắt được con chuột này, máy bay phải thực hiện kiểm tra kỹ thuật, nên chuyến bay sau đó bị trễ 5 giờ đồng hồ, và 1 chuyến bay khác phải hủy khai thác. Chuột được xem là động vật nguy hiểm với máy bay, vì nó có thể cắn đứt hệ thống dây điện trên tàu bay, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.



Với hàng không, hành vi diễn ra thường xuyên nhất ở tất cả các hãng hàng không là khách tự ý mở cửa thoát hiểm trên máy bay. Mới nhất, ngày 1/8, chuyến bay 0V8066 từ Côn Đảo về TP.HCM của hãng hàng không VASCO, khi máy bay vừa hạ cánh, 1 hành khách ngồi hàng ghế đầu đã tự ý mở cửa thoát hiểm. Trước đó ít ngày (ngày 26/7), một hành khách đi trên chuyến bay QH1414 của Bamboo Airways từ Nha Trang đi Hà Nội khi chuẩn bị khởi hành thì hành khách bất ngờ mở cửa thoát hiểm, khiến chuyến bay bị chậm 3 giờ đồng hồ sơ với dự kiến...



Có vô vàn lý do khách tự ý mở cửa thoát hiểm, như thấy phía trước tàu bay đông nên mở cửa bên cạnh để xuống cho nhanh. Thậm chí, mới đây trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Cao Hùng (Đài Loan) về TPHCM, một vị khách người Đài Loan đã cố mở của thoát hiểm vì nhầm là cửa nhà vệ sinh. Hay trên chuyến bay Vietjet từ TPHCM đi Hà Nội cũng cố mở cửa thoát hiểm để... đi vệ sinh.



Hy hữu hơn là sự cố tại sân bay Vinh (Nghệ An) diễn ra ngày 3/3/2018, một thanh niên 21 tuổi đang điều trị tâm thần, không cần vé vẫn lên được máy bay của Vietnam Airlines đang đón khách từ Vinh đi TP.HCM. Thanh niên này đã trèo rào sân bay, đi xuyên qua sân đỗ tàu bay để trèo lên cầu thang rồi vào chiếc máy bay đang chuẩn đón khách.



Ngoài ra, hành vi hành khách vào phòng sinh máy bay hút thuốc cũng không ít lần xảy ra; Không ít khách lại móc tay xuống dưới ghế lấy áp phao ra xem và thử dùng; Khách mang súng, đạn lên máy bay...







Lê Hữu Việt