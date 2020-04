Những xóm ngụ cư ở Hà Nội trong thời COVID-19

Xưởng tăm ở Mai Lĩnh (quận Hà Đông), nơi kiếm cơm của hàng chục con người, trong đó có vợ chồng Ngân, Sơn tạm đóng cửa từ chiều 31/3, trước ngày "cách ly xã hội" có hiệu lực. "Cứ tạm nghỉ nửa tháng, sau đó thì tính tiếp", bà chủ nói với Ngân. Chính bà cũng không đoán định được tương lai cơ ngơi của mình.



Trước lúc tan ca, Ngân nán lại quét tước văn phòng, thu dọn bàn ghế. Đợi người trong công ty về hết, bà chủ gọi Ngân lại, dúi vào tay cô hộp cá kho, túi thịt gà, cho thêm hai thùng phở gói, một thùng sữa hộp, bảo mang về cho bốn đứa trẻ con.



Vợ chồng Ngân sống ở bãi giữa sông Hồng, ngay dưới chân cầu Long Biên. Xóm ngụ cư của hơn 100 con người sống trên những "ngôi nhà" níu lấy nhau bằng bè phao, chông chênh trên mặt nước, chắp vá đủ thứ vải bạt, mền cũ, biển quảng cáo. Họ di cư từ những miền quê khác nhau, hầu hết không còn hộ khẩu ở quê cũ và cũng không được thừa nhận ở nơi mới.

Ngân học hết lớp Ba, còn chồng cô mù chữ. Cũng như những người dân bãi giữa, họ kiếm sống bằng công việc chân tay, đi nhặt rác, bốc vác thuê. Trước ngày vào xưởng tăm, Ngân đi rửa bát cho các quán ăn, Sơn đi chở hàng cho xưởng bánh kẹo. Sơn không biết đọc tên các biển chỉ đường, anh dò dẫm đường phố theo trí nhớ, hoặc là hỏi thăm. 5 năm trước, vợ chồng cùng xin vào làm việc ở xưởng tăm bên Mai Lĩnh.7h mỗi sáng, đèo nhau trên chiếc Dream cũ, họ men theo con đường đầy lau sậy dưới bãi lên cầu Long Biên, xuyên thành phố 20 km xuống tận Hà Đông đi làm. Ngân nấu cơm, quét dọn ở văn phòng gần chục người, nhận lương 3,5 triệu đồng mỗi tháng. Sơn ở trong đội vận chuyển, chở tăm cho các đại lý ở tận chợ Bưởi, vòng lên phố Hàng Buồm, mỗi tháng nhận 5 triệu chưa tính xăng dầu. Được nuôi cơm trưa, tổng thu nhập hai vợ chồng 8,5 triệu, nuôi bảy miệng ăn. Bốn đứa con, lớn nhất đang học lớp Sáu, nhỏ nhất hai tuổi rưỡi và mẹ Ngân bị bệnh tiểu đường đã nhiều năm.Cửa sống dần thu hẹp từ những ngày cuối tháng hai, khi dịch bắt đầu khó khống chế. Nhà hàng, quán ăn lác đác đóng cửa, đại lý giảm một nửa số tăm nhập vào. Xưởng tăm hơn ba chục con người, chưa ai phải nghỉ việc, nhưng thu nhập giảm đi một phần. Phụ cấp hàng tháng của Ngân, thay vì được nhận thêm 500.000 đồng, bị cắt giảm đi ngần ấy. Doanh nghiệp chắt bóp để giữ việc cho công nhân.Ngân không than phiền, nghĩ "bà chủ lo vỡ cả đầu, tiền thuê xưởng, trả lương công nhân, mình còn có việc kiếm cơm nuôi con là may". Nhưng rồi công việc cũng không giữ được nữa. Ngày 26/3, Hà Nội lệnh đóng cửa hàng, quán ăn, những dịch vụ không thiết yếu. Không còn người ăn, ai cần tăm xỉa răng nữa. Một tuần sau, lệnh "cách ly xã hội" được thực thi, cũng là ngày xưởng tăm tạm đóng cửa.Những ngày mới có dịch, chưa bao giờ Ngân nghĩ "sẽ đến mức độ này". Ở xóm phao, vợ chồng cô là những người nghỉ việc cuối cùng. Hàng xóm đi dọn vệ sinh, làm tạp vụ, thu mua phế liệu đã nghỉ trước đó cả tuần, hoặc nửa tháng.Chiều hôm nghỉ việc, bà chủ cho cô 100.000 đồng, nhờ chuyển một tải tăm lên chợ Bưởi. "Từ ngày mai, có muốn kiếm thêm 100.000 đồng cũng không thể", Ngân rùng mình nghĩ đến những ngày tiếp theo.

Ông Chí trước căn phòng trọ ở Phúc Xá, một chiều đầu tháng 4, khi gánh chè sinh kế đã phải nghỉ bán. Ảnh: Thanh Huế.

Từ xóm phao đi vào nội thành một km, qua những bãi trồng chuối, hoa màu và lau sậy, giữa những ngóc ngách không còn được vẽ trên bản đồ, là xóm bãi nằm cạnh chân cầu Long Biên. Nơi cư ngụ của hàng trăm người bốc vác, kéo xe, bán hoa quả dạo, nhặt ve chai, giúp việc, và nhiều nghề chân tay khác, trọ trong hàng trăm mái nhà lợp fibro xi măng lô nhô, cao ngang đầu. Phần lớn là dân ngoại tỉnh mưu sinh quanh chợ Long Biên, đầu mối rau quả lớn nhất thủ đô.Khi Ngân kỳ cụi rong xe máy chở hàng kiếm 100.000 đồng cuối cùng, ở đầu này thành phố, bà Nguyễn Thị Ánh, 60 tuổi cũng bắt đầu còng lưng đẩy xe xôi chè từ cuối Hàng Than về phòng trọ. Ông Chí chạy ra đỡ cái xe từ tay vợ như thói quen đã hơn 20 năm nay. Chưa bao giờ ông thấy cái xe hàng của bà nặng như hôm ấy, "ế phải gần nửa rồi", ông nghĩ.Vợ chồng ông Nguyễn Văn Chí mang nghề nấu xôi chè gia truyền của mẹ vợ từ Phú Xuyên vào nội thành mưu sinh từ ngày con trai út của họ còn học mẫu giáo, giờ anh đã gần 30. Giá cốc chè đỗ đen nhiều dừa trong gánh hàng của ông bà đã tăng từ 200 đồng lên 10.000 đồng, chỉ có nơi ở của họ là không thay đổi nhiều.Nội thất duy nhất trong căn nhà trọ 8 m2 trong xóm bãi, giá thuê tháng 900.000 đồng là cái phản vừa làm chỗ ăn cơm cho cả nhà, vừa là chỗ ngủ của vợ chồng già, trên đầu treo thêm cái giường đơn cho cậu con út. Đồ đạc đáng giá trong nhà, ngoài chiếc radio từ ngày ông đi bộ đội còn có mớ xoong, nồi, chõ, "cần câu cơm" hai chục năm nay nuôi ba đứa con học đại học.6h sáng, bà quảy gánh hàng ra khỏi xóm bãi lên phố cổ, đi khắp Cửa Đông, Hàng Đậu, Hàng Khoai, rồi về mạn Hàng Ngang, Hàng Đào, Lương Ngọc Quyến. Ngày đi hàng chục km, bà kiếm non 200.000 đồng. Bà Ánh tự hào, ít người phố cổ nào chưa từng ăn qua chè mình nấu.Ông Chí nghe đài từ chiều 26/3, biết các dịch vụ không thiết yếu sẽ phải ngừng hoạt động. Ông hỏi vợ "Thế nay có ngâm gạo nữa không mẹ nó?". Bà Ánh nói cứng "ngày vài chục nghìn tôi cũng phải đi". Từ hôm ấy, nồi chè phải nấu vợi đi 2 phần, vậy mà vẫn ế. Sợ bị công an thu hàng, bà Ánh không lên phố, chỉ đẩy xe quanh chợ Long Biên, bán cho những chủ sạp hàng hoa quả còn trụ lại."Từ ngày bán 200 đồng một cốc chè đến giờ, chưa lúc nào thấy Hà Nội vắng vẻ như năm này". Những con phố chen chúc xe cộ, còi bấm inh ỏi bỗng trở nên xa lạ với bà Ánh, khi nhà nào nhà nấy đóng cửa im lìm.