'Nhường' trường học cho… dự án du lịch

Xóa trường nhường chỗ cho chợ

Ông Ðống Thành Ðạt, Trưởng phòng Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT) huyện Phú Quốc cho biết, việc giải tỏa một số lượng lớn trường học, điểm trường trên địa bàn huyện để làm các dự án đã gây khó khăn trong việc qui hoạch mạng lưới trường học. Từ đó dẫn tới thiếu cơ sở vật chất trường lớp ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục của huyện.

Ðường vào cổng Trường THPT Dương Ðông bị lấn chiếm và luôn ngập nước.



Theo báo cáo của phòng GD&ÐT huyện Phú Quốc, từ năm 2008 đến nay đã có 7 trường trên địa bàn bị giải tỏa trắng. Cụ thể: Trường Tiểu học (TH) Cửa Dương giải tỏa gần 1.000m2 với 4 phòng học ngay điểm chính để làm đường. Sau khi bị giải tỏa, phòng giáo dục phải đi mượn đất dân xây phòng tạm cho học sinh. Trường TH Dương Tơ phải giải tỏa 13.285m2 ở cả 3 điểm trường nhường chỗ cho Dự án du lịch Nam - Bắc Bãi Trường. Trường TH Dương Ðông 3, diện tích gần 10.000m2, 32 phòng học, nằm gọn trong qui hoạch Khu dân cư và Du lịch “Thành phố và con đường tơ lụa”.

Trong khi đó, Trường TH Dương Ðông 2, đã bị chính quyền thu hồi và giải tỏa trắng để… làm chợ. Ðây là một trong những ngôi trường lâu đời nhất trên đảo Phú Quốc, vừa được xây dựng mới lại hoàn toàn, diện tích 1.842m2, với 10 phòng học và 4 phòng làm việc, vốn 3,8 tỷ đồng. Ðáng chú ý, chính quyền thu hồi trường học và giao cho doanh nghiệp làm chợ với giá bèo, nhà thầu chỉ bỏ tiền bồi thường xây dựng trường mà không phải bồi thường tiền đất, cũng không phải hoán đổi đất mới cho ngành giáo dục. Trước tình hình đó, Phòng GD&ÐT Phú Quốc đã phải lấy điểm phụ của Trường TH Dương Ðông 3 để làm Trường TH Dương Ðông 2; xây mới 12 phòng học cho Trường TH Dương Ðông 4 để dồn học sinh Dương Ðông 2 về học. Ðiều này đã gây áp lực lên về qui mô số lớp cho Trường Dương Ðông 4, làm cho trường này bị loại khỏi chuẩn Quốc gia do vượt qui định về qui mô.

Ngoài ra, còn hàng loạt trường và điểm trường đã có quyết định hoặc nằm trong vùng dự án phải di dời. Tổng diện tích các dự án “xóa sổ” đất của trường học trên đảo lên đến gần 70.000m2.

Tăng 1.337 học sinh nhưng chỉ thêm 13 lớp

Theo kết quả báo cáo khảo sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang: Năm học 2017-2018, số lượng học sinh phổ thông toàn huyện Phú Quốc tăng 1.337, nhưng chỉ tăng có 13 lớp. Số lượng này, nếu chia cho 13 lớp (xây mới) thì hơn 100 em vào một lớp. Trong khi theo chuẩn của Bộ GD&ÐT là 35 em mỗi lớp.

Do thiếu trường, thiếu lớp nên ngành giáo dục huyện đã phải “nhét” cho đủ chỗ cho con em được đến trường. Ðiều tra cho thấy: các trường ở thị trấn Dương Ðông và An Thới đã vượt ngưỡng qui định của Bộ GD&ÐT khi bố trí bình quân từ 40-48 hs/lớp, cá biệt có nơi lên đến 51 em/lớp. Một số trường không thể tổ chức cho học sinh học 2 buổi/ngày, và hầu hết thiếu các phòng chức năng, phòng học bộ môn. Toàn huyện chỉ có 10/24 trường có phòng dạy tin học. Nhiều trường học cũng trở nên ngột ngạt, không đảm bảo diện tích, khuôn viên, sân chơi, bãi tập. Việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập mầm non cho trẻ 3-4 tuổi chỉ đạt 26%.

Bí thư, kiêm Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc - ông Mai Văn Huỳnh đã yêu cầu: Tập trung chỉ đạo, khắc phục quyết liệt những chỉ tiêu yếu kém hiện nay của ngành giáo dục huyện; Giảm tải ngay tại các trường ở thị trấn Dương Ðông, An Thới… bằng cách xây dựng thêm trường mới; Khi triển khai các dự án đầu tư, nếu di dời trường học, thì kiên quyết phải tái lập trường mới xong mới cho lấy trường cũ. Ðối với các trường, điểm trường đang nằm trong dự án “treo”, nếu nhà đầu tư không thực hiện thì thu hồi dự án.

Ðáng chú ý, chính quyền thu hồi trường học và giao cho doanh nghiệp làm chợ với giá bèo, nhà thầu chỉ bỏ tiền bồi thường xây dựng trường mà không phải bồi thường tiền đất, cũng không phải hoán đổi đất mới cho ngành giáo dục. Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc cho biết: Trên địa bàn hiện có 279 dự án đầu tư trong và ngoài nước, diện tích 10.754ha. Trong đó có 249 dự án được cấp giấy chứng nhận và quyết định đầu tư, diện tích 9 nghìn ha, tổng vốn 270.488 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ mới có 36 dự án đi vào hoạt động, chiếm khoảng 13% tổng số các dự án đầu tư.

Hồng Lĩnh