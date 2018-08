Ni sư bị hàng xóm tạt xăng đốt bị bỏng 12%

Vụ việc xảy ra vào chiều 2 ngày trước, khi ni sư Minh Hoa đang thắp hương dưới chân tượng Phật, niệm Phật đường Thường Lạc (xã An Ninh, H.Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) thì bị Nguyễn Văn Thiệt (37 tuổi) tạt ca xăng vào người rồi phóng hỏa.

Bà Nguyễn Thị Nhi (55 tuổi, chị ruột của Thiệt) cho biết người em này chưa vợ, suốt ngày đi chơi. Thiệt ở cùng bà Nhi với cha, mẹ già ngoài 80 tuổi.

“Nó đi chơi có khi hơn 10 ngày mới về. Dào này lại hay đi ra, đi vô nhà rồi nói nhảm. Buổi chiều hàng ngày, Thiệt hay qua ghế đá trước niệm Phật đường ngồi. Nó đâu có mâu thuẫn gì với nạn nhân nhưng không hiểu vì sao lại làm chuyện dại dột này”, bà nói.

Và sáng 12.8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết sức khỏe của ni sư này đã qua nguy kịch. Nạn nhân bỏng mặt và tay, độ 2-3, tỉ lệ bỏng 12%.

Khi bị đốt, chiếc áo choàng của ni sư bừng cháy dữ dội do bị tưới xăng. May mắn, nạn nhân lúc đó đang đứng thắp nhang gần mé sông nên kịp nhảy xuống nước để lửa tắt và được mọi người đưa lên bờ chở đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thiệt đi về nhà, cách niệm Phật đường khoảng 50 m. Anh ta bị công an bắt ngay trong đêm gây án.

