Nổ súng sau khi hát karaoke, hai người bị thương

Thông tin ban đầu được biết, chiều 30/11, tại đường Nam Hải, phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), anh N.V.D. (27 tuổi) và anh N.H.T, (cùng trú tại phường Trung Sơn) rủ nhau đi hát karaoke tại một quán hát ở địa phương.

Trong khi hát, hai người xảy ra mâu thuẫn nên anh T. bỏ về nhà trước. Đến lúc khoảng 15h45 phút ngày 30/11, anh D. tìm đến nhà anh T. để nói chuyện thì xảy ra cãi cọ, to tiếng với nhau. Bị anh T. xúc phạm, anh D. tức giận liền về nhà lấy một khẩu súng (chưa rõ loại súng gì) rồi chạy sang đe dọa anh T.

Thấy hai người giằng co khẩu súng, ông N.H.C. (52 tuổi, bố của anh T.) xông đến can ngăn, tước khẩu súng trên tay anh D. Trong lúc giằng co, khẩu súng bất ngờ phát nổ làm đạn trúng vào bụng ông C., gây thương tích.

Thấy bố bị thương, anh T. vào nhà lấy con dao vung tay chém anh D. bị thương. Sau đó, ông C. được người thân đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu, điều trị. Còn anh D. được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP Sầm Sơn điều trị.

Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Trung Sơn, Công an TP Sầm Sơn có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ điều tra.

Hoàng Lam