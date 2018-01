Nơi công khai người mua bán dâm: 'Nóng' nạn cà phê kiêm kích dục

Chiều nay (31.1), thông tin từ Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc) đã có báo cáo cụ thể liên quan đến clip Công an công khai người mua bán dâm trên phố mà báo chí đang phản ánh.

Theo báo cáo trên, khoảng 1h20 ngày 29.1 vừa qua, tại một quán cà phê ở khu phố 10, thị trấn Dương Đông, Công an thị trấn tiến hành kiểm tra và phát hiện một đôi nam nữ đang quan hệ tình dục bằng miệng tại phòng ngủ của chủ quán (bà P.T.B.C). Sau đó, Công an đã mời những người có liên quan về làm việc. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, theo chỉ đạo của chủ quán, khi có khách đến uống cà phê, các tiếp viên đến chào mời rủ khách quan hệ tình dục bằng nhiều hình thức như bằng tay, bằng miệng để kích dục và quan hệ tình dục theo giá thoả thuận. Tiền khách trả, tiếp viên sẽ chia cho chủ quán. Cũng theo báo cáo trên, thời gian gần đây trên địa bàn khu phố 10 thuộc thị trấn Dương Đông nổi lên tình trạng các quán cà phê hoạt động trá hình, cho nhân viên thực hiện việc mua bán dâm với khách dưới nhiều hình thức khiến dư luận bất bình. Công an thị trấn Dương Đông nhiều lần cho cam kết không tái diễn nhưng tình trạng trên vẫn còn diễn ra. Ngày mai (1.2), trong cuộc giao ban báo chí định kỳ của Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang, phía Công an tỉnh sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho các cơ quan báo chí về vấn đề trên. Như đã đưa tin, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh Công an thị trấn Dương Đông tổ chức công bố quyết định xử phạt 3 người phụ nữ có hành vi bán dâm và 1 người đàn ông có hành vi mua dâm. Theo clip trên, vị công an đọc rõ tên, tuổi, quê quán của từng người mua và bán dâm trước mặt của rất nhiều người, trong đó có cả dân địa phương, khách du lịch. Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Công an huyện Phú Quốc kiểm tra vụ việc. Trong quá trình kiểm tra trên, nếu phát hiện cán bộ chiến sĩ có vi phạm sẽ xử lý theo quy định của ngành.

Theo Dân Việt