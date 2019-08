Nỗi đau tột cùng ở gia đình Trưởng công an hy sinh khi giúp dân sơ tán

Sau khi tốt nghiệp THPT một thời gian, Thao Văn Súa tham gia lực lượng công an xã Nhi Sơn; Năm 2010, anh Súa được bầu làm phó trưởng công an xã Nhi Sơn; Năm 2014, anh Súa tham gia học lớp Trung cấp công an xã; tháng 1/2018, Thao Văn Súa được bổ nhiệm làm trưởng công an xã Nhi Sơn. Năm 2017, anh Súa tham gia học đại học tại chức chuyên ngành Quản lý Nhà nước tại trường Đại VHTT&DL tỉnh Thanh Hóa. Anh Súa qua đời khi chương trình học đại học của anh đang còn dang dở.