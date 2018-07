Nơm nớp lo hồ chứa no nước, lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc bão vào các tỉnh ven biển đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ khiến nước biển dâng trên nền thủy triều khoảng 0,5-0,7m, sóng biển cao 2-4m; biển động rất mạnh.

Ðáng lưu ý, từ chiều 18/7, các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc bộ (trong đó có Hòa Bình, Sơn La, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La..), các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to và kéo dài đến khoảng ngày 20/7 (lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, có nơi trên 350mm).

Tại cuộc họp bàn ứng phó với bão Sơn Tinh hôm qua, ông Hoàng Ðức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý, sóng biển kết hợp thủy triều lên cao sẽ uy hiếp tuyến đê biển của Thanh Hoá, Nghệ An.

“Lượng mưa lớn nhất sẽ tập trung ở các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 500mm. Chính vì vậy nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá rất cao, nhất là ở Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh”- ông Cường cảnh báo.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, đến cuối giờ chiều 18/7, mưa lớn đã làm ngập úng trên 67.000 ha lúa và hoa màu, trong đó, Nam Ðịnh bị nặng nhất với trên 21.500 ha, Nghệ An gần 14.300 ha, Hà Tĩnh trên 10.150 ha bị úng ngập…

Cũng theo ông Tỉnh, hiện các tỉnh miền Bắc có gần 3.000 hồ chứa, Bắc Trung bộ cũng có gần 1.920 hồ chứa. Các hồ chứa hầu hết đều là nhỏ, nhiều hồ chứa đã đầy và “no” nước do mưa lớn gần đây. Ðáng lưu ý, ở phía Bắc có 138 hồ chứa xung yếu, trong đó Yên Bái 12 hồ, Tuyên Quang 11 hồ, Bắc Giang 9 hồ.... Bắc Trung bộ cũng có 95 hồ chứa xung yếu, tập trung ở Thanh Hóa 24 hồ, Nghệ An 21 hồ, Hà Tĩnh 18 hồ...

Bộ trưởng NN&PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai -ông Nguyễn Xuân Cường cho biết, bão đổ bộ đúng vào vùng đang có mưa lớn, ngập úng những ngày qua, nên nguy cơ sạt trượt rất cao, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Ông Cường yêu cầu các địa phương theo dõi diễn biến sạt trượt trong bờ, kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ đập xung yếu, đặc biệt là sạt lở đất ở khu vực phía miền núi Tây các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, thông tin kịp thời đến người dân để chủ động phòng tránh.

Nghệ An- Hà Tĩnh sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 18/7, nhiều nơi mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa từ ngày 13/7 đến 7h00 ngày 18/7 phổ biến: 250 - 500mm.

Tỉnh Nghệ An lệnh cấm biển đã được ban hành vào lúc 22 giờ ngày 17/7. Trên 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó 121 hồ đầy nước. Hồ Sông Sào là hồ thủy lợi lớn thứ 2 Nghệ An đã xả 1 cửa. Nhà máy thủy điện Chi Khê xả qua tổ máy và cửa tràn bằng lưu lượng nước về. Mưa lớn kéo dài đã khiến 5 nhà bị sập và sạt lở đất đá vùi lấp. Gần 19 nghìn ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập. Hơn 400 ha thủy sản cũng bị thiệt hại.

Tại Hà Tĩnh, PV Tiền Phong có mặt tại Cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà). Phía bên trong cảng, các tàu thuyền được neo đậu cẩn thận để đối phó với mưa bão.

Ðến chiều qua, trên địa bàn huyện Hương Sơn có 2 người đi thả cá bị chết đuối. Các địa bàn vùng núi như Hương Khê, Hương Sơn, Vũ Quang...dễ xuất hiện lũ do mực nước tại các sông đang có xu hướng dâng cao trong ngày hôm nay. Nghệ An và Hà Tĩnh trong chiều hôm qua đã sơ tán các hộ dân khu vực dễ bị sạt lở, vùng trũng đến nơi an toàn.

Nhóm PV