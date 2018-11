Nóng chất vấn về dự án chống ngập 10.000 tỷ

Cống lạc hậu, dự án nghìn tỷ “đắp chiếu”

Chiều 28/11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến và Tổ Đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri quận 4.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri bức xúc về tình trạng ngập nước trầm trọng trong thời gian qua, đặc biệt là trong cơn bão số 9 gây đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân. Cử tri Nguyễn Thị Đào (phường 12) chất vấn: Ngày 26/6/2016, dự án “Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1” do Tập đoàn Trung Nam khởi công với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong 36 tháng. Tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư cho biết dừng thi công dự án dù đã hoàn thành hơn 70% do bị phía ngân hàng cho vay ngưng giải ngân.

“Quận 4 chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi triều cường do gần kênh Bến Nghé. Việc ngưng thi công dự án ảnh hưởng đến đời sống người dân. Giao thông, đi lại khó khăn. UBND TPHCM có chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết hay không? Đề nghị Tổ đại biểu thông tin thêm biện pháp để dự án sớm tái khởi động phục vụ đời sống người dân”, bà Đào nói.

Theo cử tri Đinh Văn Tiến (phường 10), tình trạng biến đổi khí hậu và nước biển dâng đã làm hệ thống cống thoát nước TPHCM lạc hậu, không thể đáp ứng việc thoát nước trong điều kiện mưa bình thường, huống hồ là khi có bão như cơn bão số 9 vừa qua. Ông Tiến chỉ ra nhiều dự án chống ngập, thiết kế thi công hạn chế khả năng thoát nước. Có những con đường làm cống rồi, chờ thi công đường xong thì miệng hố ga cao hơn mặt đường khiến nước đọng lại, không thoát được xuống cống.

“Dự án chống ngập 10.000 tỷ ngưng thi công do mâu thuẫn giữa tư vấn giám sát hợp đồng và nhà đầu tư. Thành phố phải nhảy vô giải quyết để dự án sớm triển khai và hoàn thành, phục vụ người dân. Tôi xin báo luôn là tuyến đường Tôn Thất Thuyết trước kia khi làm dự án, lô cốt rất nhiều nhưng hôm qua tháo dỡ gần hết rồi. Lãnh đạo quận nói sắp tái lập mặt đường”, ông Tiến nói.

Theo Chủ tịch UBND quận 4 Trần Hoàng Quân, đối với siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng, trên địa bàn quận có hai hạng mục lớn là cống Tân Thuận và cống Bến Nghé. Theo kế hoạch, Tập đoàn Trung Nam cam kết sẽ hoàn thành trong tháng 9. Tuy nhiên, do khó khăn về việc giải ngân vốn nên việc thi công đã ngưng từ cuối tháng 4.

Sẽ thuê tư vấn độc lập

Theo ông Trần Hoàng Quân, nếu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng hoàn thành sẽ kiểm soát triều, giải quyết bài toán chống ngập cho toàn bộ quận 4. Trước mắt, trong thời gian chờ dự án hoàn thành, Trung tâm Chống ngập đã bố trí 2 hệ thống bơm để bơm nước ra kênh khi xảy ra ngập.

Trả lời các cử tri, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến cho hay, lãnh đạo TPHCM đang tập trung giải quyết nhiều vụ việc lớn như vụ Thủ Thiêm (quận 2), Khu Công Nghệ Cao (quận 9), Safari (huyện Củ Chi)… nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.

“Xử lý các anh chị lãnh đạo vừa qua, thành phố rất đau lòng nhưng không thể dừng lại được. Tất cả đều vì quyền lợi chính đáng của người dân, vị sự phát triển của thành phố này”.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Cơn mưa hình thành trong bão số 9 vừa qua có vũ lượng lớn nhất từ trước đến nay. Công tác chống ngập ngày càng khó khăn, phức tạp do tình trạng biến đổi khí hậu, nước biển dâng, mặt đất bị lún, kênh rạch, hố ga, cửa xả bị lấn chiếm, tình trạng xả rác bừa bãi xuống cống, kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy… Đặc biệt, hệ thống cống thoát nước nhiều nơi đã lạc hậu, xuống cấp, như tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh sắp tới TPHCM phải làm lại hệ thống cống thoát nước.

“TPHCM đang triển khai hệ thống mô phỏng. Hiện nay có nơi ngập do triều, nơi do mưa, nơi do thoát nước chậm và không như nhau nên phải thấy trên sơ đồ mô phỏng để có giải pháp phù hợp, chẳng hạn như xây dựng hồ điều tiết ngầm”, ông Tuyến nói.

Nói về siêu dự án chống ngập, ông Tuyến cho biết đây là dự án trọng điểm, được thực hiện theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Thành phố ký hợp đồng BT với nhà đầu tư. Nhà đầu tư ứng vốn trước xây dựng công trình, Nhà nước giám sát, kiểm toán, nghiệm thu và hoàn trả bằng tiền và quỹ đất. Hiện nay, dự án gặp khó khăn, vướng mắc do xác nhận ba bên. Cụ thể, UBND TPHCM phải ký xác nhận thì ngân hàng BIDV mới giải ngân vốn cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

“Nhà đầu tư điều chỉnh thiết kế đã được phê duyệt nên mình chưa ký xác nhận cho họ được. Đây chỉ là vấn đề thủ tục chứ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn đang triển khai bình thường, chỉ có thủ tục giải ngân đang gặp trục trặc. Chúng ta là cơ quan nhà nước, việc xác nhận phải tuân thủ theo các quy định của nhà nước. Phải điều chỉnh thiết kế như thế nào thì nhà nước mới ký xác nhận. Đây là vấn đề phối hợp giữa các bên với nhau”, ông Tuyến giải thích.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định nguồn vốn BIDV cho vay hiện nay vẫn dồi dào. Chỉ khi nào UBND TPHCM không ký xác nhận thì BIDV mới không cho vay và nếu UBND TPHCM chưa có ý kiến về việc điều chỉnh thiết kế thì sẽ không ký xác nhận.

“Chúng tôi đã bàn với Tập đoàn Trung Nam có hướng tháo gỡ, chẳng hạn như nhà đầu tư đã thay đổi thiết kế rồi, mình sẽ thuê tư vấn độc lập đánh giá xem có đảm bảo chất lượng, an toàn công trình hay không và nếu đạt thì mình sẽ tính toán theo giá thực tế sau khi đã điều chỉnh. UBND TPHCM đang tích cực tháo gỡ việc này và trong một thời gian ngắn nữa dự án chống ngập sẽ tiếp tục được thực hiện”, ông Tuyến nói.

Huy Thịnh