Nông dân 'héo ruột' vì lúa ngã rạp do mưa giông

Không chỉ riêng ông Beo mà nhiều người khác cũng đang buồn rầu vì lúa chín gặp mưa to bị sập, máy gặt đập liên hợp chạy hết công suất nhưng chưa đến lượt gặt cho người dân, trong khi thời tiết thì mưa thất thường. Một nông dân than thở: "Mưa xuống thiệt hại giảm năng suất, chưa kể chi phí thuê máy gặt và nhân công chuyên chở tăng cao làm cho nông dân không có lời vì mùa này không suất không cao như vụ đông xuân".

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang cho biết, vụ hè thu năm nay toàn tỉnh xuống giống 231.413 ha. Đến ngày 16/7 đã thu hoạch 90.119 ha ha, đạt 38,94%, ước năng suất 5,88 tấn/ha, cao hơn 0,02 tấn/ha so cùng kỳ. Do mưa những ngày qua, theo báo cáo sơ bộ có 2.142 ha lúa bị đổ ngã. Hiện nay ngành nông nghiệp đang rà soát, chưa đánh giá và ghi nhận cụ thể thiệt hại.