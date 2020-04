Nông dân Huế bất lực nhìn hàng nghìn hecta lúa chín chìm trong nước

VIDEO: Hàng nghìn hecta lúa sắp gặt tại TT-Huế bị ngập chìm trong nước do mưa lớn

Theo thống kê chưa đầy đủ, mưa lớn trong những ngày qua đã làm khoảng 16.000 ha lúa đông xuân tại TT-Huế tiếp tục bị đổ ngã, ngập úng. Số diện tích bị ảnh hưởng và thiệt hại tập trung chủ yếu ở các huyện Quảng Điền, Phong Điền, Phú Vang, thị xã Hương Thủy...

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tỉnh TT-Huế, vụ Đông Xuân 2019-2020, toàn tỉnh mới thu hoạch khoảng 5.000 ha/28.600 ha.

Còn theo Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh TT-Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên trong hai ngày 24 và 25/4, tại TT-Huế đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 57 đến 175mm.