Nông dân lao đao vì ngao chết hàng loạt, nay lại ế ẩm do dịch

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán xá đồng loạt đóng cửa phòng dịch chính vì thế sức tiêu thụ các mặt hàng thủy hải sản giảm hẳn. Đáng nói, khu vực bãi bồi ven cửa biển xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) có hơn 30 hộ dân nuôi ngao trên diện tích hơn 80ha vừa xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt thì nay lại lâm cảnh đìu hiu khi thị trường tiêu thụ gặp khó. Điều này khiến hàng chục hộ nuôi ngao ở bãi đầm đang như ngồi trên đống lửa khi hàng tỷ đồng nguồn vốn vẫn đang nằm dưới đất chưa thể thu hồi lại.

Nơi đây, những chiếc thuyền nhỏ im lìm không hoạt động, máy cào ngao “đắp chiếu” nằm trên bờ, người dân thì thở dài, lo lắng trước tình hình dịch bệnh đang gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người nuôi ngao. Họ nói, chưa năm nào, nuôi ngao lại gặp khó khăn như năm nay.

Khu vực bãi nuôi ngao ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Người dân địa phương chia sẻ, nếu như không ảnh hưởng của dịch bệnh, thời điểm này số lượng xe tải, thương lái đến thu mua ngao tấp nập, bình quân trước đó mỗi ngày ở bãi đầm này xuất ra thị trường khoảng 20 tấn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, sức mua giảm hẳn, mỗi ngày cũng chỉ tiêu thụ được khoảng 2 tấn ngao, giảm trên 70% đầu ra sản phẩm so với thường ngày.

Đa phần, số lượng ngao ở bãi được vận chuyển vào miền Nam, nhất là thị trường Đà Nẵng để tiêu thụ, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch bệnh, thương lái ngoại tỉnh ngừng thu mua, các nhà hàng trên địa bàn tỉnh đồng loạt đóng cửa, chỉ có tiêu thụ với số lượng ít tại các điểm chợ trên địa bàn.

Một số người dân ra bãi để cào ngao để về bán cho một số tiểu thương ở chợ.

Ông Phạm Đức Hiền (trú thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ) chia sẻ, như năm nay gặp khó do thời tiết, nay lại dịch bệnh khiến người nuôi ngao thất thu. Đối với ngao, bình quân từ thời điểm thả đến ngày thu hoạch khoảng 18 tháng.

Đến kỳ thu hoạch, ngao phải được xuất để thả giống mới, nếu như không thể xuất kịp, quá thời gian sinh trưởng sẽ bị chết. Dân đang hoang mang, lo lắng không biết khi nào dịch mới chấm dứt, nếu tiếp tục trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đối với người nuôi ngao.

Ông Biện Văn Thuận, một hộ dân nuôi ngao ở bãi đầm xã Mai Phụ.



“Nhiều hộ nuôi mới mất tiền tỷ do ngao chết, đến nay đang cố vớt vát số còn lại ở đầm để thu hồi vốn thì lại ảnh hưởng do dịch COVID-19. Những năm trước, thời điểm này tấp nập người, thương lái đến mua, còn nay do dịch bị đình trệ, chỉ có thể cào rồi mang ra chợ bán cho người dân ở vùng này” ông Hiền chia sẻ.

Còn ông Biện Văn Thuận (xã Thạch Bàn) cho biết, gia đình bỏ vốn hơn 3 tỷ đồng để đầu tư thả nuôi ngao trên 10ha ở bãi đầm của xã Mai Phụ. Vào tháng 2/2020 thì ngao bất ngờ chết đồng loạt khiến gia đình ông mất trắng khoảng 1 tỷ đồng.

Do dịch, mọi hoạt động ở bãi ngao đều trở nên vắng vẻ, đìu hiu vì vắng bóng thương lái.

Khi đang vớt vát lại số ngao còn ở bãi để thu hồi vốn thì vào đúng đợt dịch này khiến thị trường tiêu thụ bị đình trệ, thương lái không đến thu mua.

“Ngày trước, mỗi ngày cả thôn này bán phải đến 20 tấn ngao, nhưng nay có ai mua đâu. Xe vào miền Nam không chạy, họ không thu mua, nhà hàng lại đóng cửa nên mỗi ngày chỉ thu hoạch ít rồi bán các điểm chợ lẻ nhưng cũng bán rất ít vì lượng người mua giảm”, ông Thuận chia sẻ.

Do thị trường ngao bị đình trệ, không có người mua nên bên trong nhà thu gom mua ở bãi vắng vẻ.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đức Hậu, Chủ tịch UBND xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà chia sẻ, do tình hình dịch bệnh khiến thị trường thủy hải sản, rau quả khó tiêu thụ. Như đợt trước mặt hàng ngao đang vận chuyển tiêu thụ ở các tỉnh khác, nhưng nay chỉ phục vụ trong địa phương.

“Dịch bệnh gây ảnh hưởng đến mọi ngành, nghề trong xã hội. Riêng người nuôi ngao ở địa phương, vừa mới chịu ảnh hưởng ngao chết do thời tiết, tỷ lệ mật độ nuôi quá dày nay lại dịch bệnh khiến thị trường tiêu thụ rất khó”, ông Hậu nói.

