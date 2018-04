'Nóng' thanh toán bảo hiểm y tế tại cơ sở y tế tư nhân

Hiện nay BHXH Việt Nam đã ký hợp đồng khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với hơn 600 cơ sở y tế tư nhân. Năm 2017, BHYT đã thanh toán 8.645 tỷ đồng (xấp xỉ 10% tổng chi BHYT cả nước) cho 24,8 triệu lượt người khám, chữa bệnh. Ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội BV tư nhân Việt Nam nhận định, nhiều cơ sở y tế tư nhân đang ở thế yếu trong thương thảo, ký kết hợp đồng thanh toán BHYT với cơ quan BHXH, bị tạm dừng hợp đồng đột ngột khi xuất hiện sai phạm. Trả lời vấn đề này, ông Phạm Lương Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thừa nhận, những bất cập trong ký kết, thực hiện hợp đồng BHYT như phản ánh của các cơ sở y tế tư nhân có xảy ra tại một số địa phương.

Tham dự cuộc đối thoại, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, trong quá trình phát triển có rất nhiều vướng mắc của các cơ sở y tế tư nhân vì thế cuộc đối thoại ngày hôm nay cần trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, trao đổi đến cùng từng việc, sau khi thống nhất thì nghiêm túc thực hiện. Lãnh đạo BHXH Việt Nam cam kết sẽ sớm có văn bản hướng dẫn và yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện đúng quy định là cơ sở y tế tư nhân và cơ quan BHXH cùng cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng BHYT theo quy định. Mỗi bên đều có quyền đơn phương tạm dừng hợp đồng và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét sai phạm.

Phương án này đã nhận được sự tán thành của các thành viên Hiệp hội BV tư nhân có mặt tại cuộc đối thoại.

Tại cuộc đối thoại, đại diện một số BV, phòng khám tư nhân bày tỏ bức xúc trước tình trạng chậm thanh quyết toán, tạm ứng chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Đáng chú ý nhiều cơ sở phải xuất toán ngược do cơ quan BHXH áp giá trúng thầu thấp hơn của cơ sở y tế khác khi thanh, quyết toán. Trả lời vấn đề này, ông Lê Văn Phúc, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) cho biết, nguyên nhân gây chậm trễ trong thực hiện thanh, quyết toán cũng như tạm ứng là do bên giám định BHYT và cơ sở y tế tư nhân mất nhiều thời gian thống nhất kết quả giám định. Ngoài ra còn do tại một số địa phương để xảy ra tình trạng chậm thanh, quyết toán. Ông Đệ thừa nhận, có một số trường hợp cơ sở y tế tư nhân chậm gửi báo cáo nên cơ quan BHXH không có căn cứ để thanh quyết toán, tạm

Về việc đề xuất toán ngược, GS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết tổ chức này đã tổ chức 4 đoàn khảo sát tại 4 tỉnh có nhiều cơ sở y tế phải xuất toán ngược. Bà Xuyên chỉ ra những bất cập khi việc thực hiện đấu thầu tập trung tại tỉnh không thực hiện theo đúng các quy định. Từ đó dẫn những tình trạng như ông Nguyễn Tá Tỉnh, Trưởng ban Dược - Vật tư y tế (BHXH Việt Nam) đưa ra. Theo đó cùng một loại stent dùng cho người bệnh tim mạch vành của Ấn Độ, giá đấu thầu chung của các tỉnh thành là 37 triệu đồng, nhưng giá ở Thanh Hóa lại là 57 triệu đồng. Ông Tỉnh cho hay, với những vụ như thế này,BHXH kiến nghị, thanh toán chi phí ở mức hợp lý còn phần chênh lệch thì chờ cơ quan thẩm quyền xử lý.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh cơ quan BHXH cần có hướng xử lý vấn đề xuất toán ngược không chỉ đối với cơ sở y tế tư nhân mà cả các BV công lập; xử lý nghiêm sai phạm trong quá trình đấu thầu tập trung ở các tỉnh. Cơ quan BHXH nên có phương án khoanh vùng, sai đâu xử lý đấy chứ không nên tạm dừng toàn bộ.

Thái Hà