Nữ công an 'đại náo' sân bay Tân Sơn Nhất nói gì?

Liên quan vụ gây rối xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất xôn xao dư luận nhiều ngày qua, lãnh đạo Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết, người phụ nữ mặc áo đen trong clip có hành vi chửi bới nhân viên hàng không được xác định là đại úy Lê Thị Hiền (SN 1983), cán bộ Đội CSGT-TT thuộc Công an quận. Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 22/8 đơn vị đã có văn bản gửi Ban giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị đình chỉ 30 ngày đối với đại úy Hiền, đồng thời yêu cầu nữ cán bộ tường trình lại vụ việc.



Trong văn bản gửi Giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa bước đầu xác định, thái độ, lời nói, cử chỉ của đại úy Hiền đã vi phạm quy tắc ứng xử của công an nhân dân. Đến trưa 23/8, lãnh đạo Công an quận Đống Đa đã chính thức ra quyết định tạm đình chỉ công tác 30 ngày đối với đại úy Lê Thị Hiền để phối hợp với các cơ quan liên ngành xác minh, làm rõ.



Theo Công an quận Đống Đa, sau khi yêu cầu, đại úy Hiền đã có tường trình vụ việc. Theo đó, ngày 11/8 chị Hiền có chuyến bay từ TPHCM về Hà Nội. Trong quá trình làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất, do không được giải quyết yêu cầu về việc gửi hành lý nên đã xảy ra cãi vã với nhân viên làm thủ tục và lực lượng an ninh hàng không.



Xem xét cấm bay



Cũng trong sáng 23/8, chia sẻ với phóng viên tại trụ sở Đội CSGT-TT (Công an quận Đống Đa), đại úy Lê Thị Hiền cho rằng mình bị oan, nhiều người chưa hiểu hết sự thật. Video lan truyền trên mạng đã bị cắt ghép, chỉnh sửa, không thể hiện từ đầu buổi check-in (?).



Theo nữ đại úy cảnh sát 36 tuổi, ngày 11/8 chị vào check-in tại quầy vé, có bế con nhỏ trên vai. Do con gái ngó vào máy vi tính của nữ nhân viên hàng không đang làm thủ tục check-in nên bị nữ nhân viên hàng không này nhắc nhở, xúc phạm. Sau khi bị nhắc nhở, con gái chị tiếp tục thò đầu vào máy tính của nhân viên nên người này có lời lẽ xúc phạm với con chị.



“Tôi nói với cô nhân viên hàng không con tôi ốm, xin cho cháu ghế trên để ngồi nhưng chỉ nhận được câu trả lời: Chỉ có hàng ghế số 35, đi được thì đi, không đi được thì thôi”, đại úy Hiền nói.

Cũng theo nữ cán bộ công an, sau đó khi gửi hành lý chị được thông báo “thừa 3kg” nhưng không được nhân viên hàng không hướng dẫn đóng lại hành lý. Chị xin tách vé, vì con ốm phải bế con nên không thể xách nhiều đồ nhưng không được đồng ý và dẫn tới cãi cự.



“Mọi người không biết nhân viên hàng không đã lăng mạ, xúc phạm mẹ con tôi. Sự việc đã diễn ra 10 ngày qua nhưng vài ngày gần đây bỗng nhiên xuất hiện video như thế. Tôi đồng ý quan điểm sai đến đâu thì xử lý đến đó và hy vọng mọi người xem xét công bằng”, đại úy Lê Thị Hiền nói.



Chiều tối cùng ngày, trao đổi với Tiền Phong, ông Trịnh Quốc Tuấn - Chánh văn phòng Cục Hàng không Việt Nam đơn vị đã nhận được báo cáo sơ bộ vụ việc xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất. Về đề xuất xử phạt bổ sung với nữ cán bộ công an dưới hình thức cấm bay, ông Tuấn cho biết, ban lãnh đạo Cục đang họp với các phòng ban về việc này và sẽ có thông báo kết quả sớm nhất.

Trước đó ngày 19/2, tại sân bay Tân Sơn Nhất cũng xảy ra một trường hợp gây rối tương tự khi hai hành khách quốc tịch Trung Quốc mang hành lý xách tay quá trọng lượng theo quy định nên đại diện hãng đã yêu cầu đóng tiền cước phí. Tuy nhiên, hai hành khách này không hợp tác và có hành vi giật tóc, đánh nhân viên đại diện hãng hàng không. Lúc này, lực lượng an ninh hàng không đang trực tại khu vực phải khống chế cả hai và bàn giao cho cảng vụ hàng không miền Nam xử lý.

Không chỉ chửi bới nhân viên hàng không, thời gian qua còn có nhiều trường hợp người sử dụng chất ma túy gây rối ở sân bay Tân Sơn Nhất. Tiêu biểu là hồi đầu tháng 8 vừa qua, hai nhóm hành khách đáp chuyến bay VN7832 từ Phú Quốc về TPHCM. Khi vừa xuống xe buýt tại sân bay Tân Sơn Nhất thì hai nhóm này lao vào hỗn chiến do mâu thuẫn trước đó trên máy bay. An ninh hàng không khống chế cả hai nhóm giao cho Đồn công an xử lý, trong đó một nhóm gồm 4 người bị dương tính với ma tuý.

Ngô Bình Thông tin từ cảng vụ Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 11/8 tại nhà ga quốc nội. Khi đó đại úy Lê Thị Hiền đến quầy check-in của hãng Vietnam Airline làm thủ tục lên chuyến bay VN248 từ TPHCM đi Hà Nội. Sau khi đã gửi 4 kiện hàng (trọng lượng 57 kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng kg miễn cước 3 khách 60 kg), bà Hiền yêu cầu nhân viên gửi thêm 1 vali 8 kg nữa nhưng nữ nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà xách tay. Lúc này, bà Hiền lớn tiếng chửi bới, thóa mạ nữ nhân viên hàng không.

Dù được nhắc nhở nhiều lần nhưng nữ hành khách này vẫn giữ thái độ thách thức và chống đối lại lực lượng chức năng nên Phòng Giám sát an ninh quyết định chuyển giao vụ việc cho Đồn công an Tân Sơn Nhất xử lý. Đến ngày 17/8, Đồn công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 200.000 đồng đối với bà Hiền theo điểm b, khoản 1, điều 5 Nghị định 167 về hành vi gây mất trật tự ở khu vực Cảng.

