Nữ hành khách chửi bới, mạt sát nhân viên hàng không bị xử lý thế nào

Theo Biên bản vụ việc do Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất lập chiều 11/8, sự việc xảy ra tại sảnh A, ga nội địa, Sân bay Tân Sơn Nhất, vào lúc 13h35’ cùng ngày.



Vào thời điểm trên, gia đình hành khách L.T.Hiền đi cùng hành khách N.T.D và L.B.A đến làm thủ tục đi chuyến bay VN248, lộ trình TPHCM - Hà Nội.



Bà Hiền đã gửi 4 kiện hành lý đủ tiêu chuẩn miễn cước, sau đó yêu cầu nhân viên thủ tục gửi thêm 1 kiện hành lý xách tay. Nhân viên thủ tục không đồng ý nên bà Hiền tỏ thái độ bức xúc, lớn tiếng, có lời lẽ thô bạo với nhân viên hàng không, không hợp tác giải quyết vụ việc.



Sau đó, bà Hiền đồng ý xách tay kiện hành lý trên và đại diện hãng giải quyết thủ tục. Tuy nhiên, trong quá trình hành khách di chuyển lên khu vực An ninh soi chiếu thì làm mất thẻ lên tàu bay (vé máy bay). Nên bà Hiền tiếp tục quay lại quầy 1A lớn tiếng với đại diện hãng hàng không. Đại diện hãng đã quyết định huỷ chuyến bay nên bà Hiền tiếp tục có hành vi to tiếng, chống người thi hành công vụ như dùng tay đánh vào người nhân viên an ninh hàng không, gây mất trật tự công cộng.



Sau khi bị lập biên bản, bà Hiền được chuyển giao cho Cảng vụ hàng không miền Nam xử lý. Được biết, Công an địa phương đã ra quyết định xử phạt hình chính 200.000 đồng đối với bà Hiền, theo Điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định 167 về hành vi "Gây mất trật tự ở khu vực Cảng hàng không".

Theo quy định, từ 1/8/2019, hãng hàng không Vietnam Airlines chính thức chuyển sang áp dụng hành lý xách tay và ký gửi theo hệ kiện thay vì số cân (kg) như trước đây. Theo đó, hành khách được miễn cước với 1 kiện hành lý xách tay gồm phụ kiện có tổng trọng lượng tối đa 12kg (trước đây là 1 kiện 7kg); khách Phổ thông đặc biệt và Thương gia được mang 2 kiện hành lý xách tay gồm phụ kiện có tổng trọng lượng tối đa 18kg (trước đây là 2 kiện mỗi kiện 7kg).



Với hành lý ký gửi miễn cước, khách hạng Phổ thông được mang 1 kiện 23kg trên đường bay nội địa Việt Nam, Đông Bắc Á, châu Âu, Úc (thay vì tổng hành lý ký gửi là 20kg như trước đó) và 2 kiện 23kg trên các đường bay Nhật Bản, Mỹ.



Hành khách hạng Thương gia được hưởng miễn cước 1 kiện 32kg trên đường bay nội địa Việt Nam, Đông Nam Á và 2 kiện 32kg trên các đường bay Đông Bắc Á, châu Âu, Úc, Mỹ.



Khách hạng Phổ thông đặc biệt được miễn cước 2 kiện 23kg trên các đường bay Đông Bắc Á, Tây Âu, Úc và Mỹ. Riêng trên đường bay Hà Nội – TPHCM, hạng Phổ thông đặc biệt có tiêu chuẩn tương đương hạng Thương gia là 1 kiện 32 kg.



Chính sách hành lý hệ kiện hiện được áp dụng rộng rãi bởi nhiều hãng hàng không quốc tế như Air France, Aeroflot, British Airways, Lufthansa, All Nippon Airways, Korean Air…

