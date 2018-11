Nữ nhân viên hành không bị đánh vì từ chối chụp 'check-in' cùng

Đáng nói, sau khi bị từ chối, An, Nhị, Dũng đã to tiếng chửi bới, hành hung chị G. Trong đó, An dùng điện thoại đánh vào đầu và tát vào mặt chị G, Nhị cũng tát vào mặt nữ nhân viên hành không này.