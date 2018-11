Nữ sinh Nghệ An bị bỏng nặng do hóa trang lễ hội Halloween

Sáng 3/11, ông Phạm Tuấn Vinh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An cho biết, một nữ sinh trường CĐ Sư phạm Nghệ An bị bỏng nặng do cháy trang phục tại lễ hội Halloween.



Theo ông Vinh, vào khoảng 19h ngày 31/10, Hội sinh viên và Liên chi hội khoa Ngoại ngữ Trường CĐ Sư phạm Nghệ An tổ chức Lễ hội hóa trang Halloween. Tuy nhiên, khi đi qua sân khấu em L.T.Th. (SN 1998, sinh viên khoa Sư phạm mầm non) chạm vào ngọn nến đặt trong vỏ quả cầu.

Phát hiện sự việc, các nữ sinh khác đã cố gắng dập lửa nhưng do trang phục làm bằng giấy quét sơn màu dễ bén lửa nên ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao trùm cả người nạn nhân. Chỉ đến khi nữ sinh này chạy vào phòng vệ sinh phun nước lên người thì ngọn lửa mới tắt.

Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa nữ sinh đến bệnh viện cấp cứu rồi chuyển ra Viện Bỏng Quốc gia tại Hà Nội để điều trị.

Được biết, nữ sinh Th. bị bỏng cấp độ 1 (30 - 40% cơ thể), trong đó có một vết bỏng sâu ở thân, một số vết ở hai cánh tay. Hiện sức khỏe của em đã dần bình phục.

Theo Báo Giao thông