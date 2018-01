Nữ tài xế phản đối quyết liệt không chịu đóng phí qua trạm T2

Được biết xe tải mang BKS 68C-05XXX do chị Vân điều khiển đi từ tỉnh Kiên Giang sang tỉnh An Giang để lấy hàng. Chị này chỉ sử dụng đoạn đường 150m nhưng phải đóng số tiền 140 ngàn đồng khi qua trạm này, trong khi đó, mỗi năm đã đóng phí đường bộ 13 triệu đồng. Do đó, chị đã phản đối yêu cầu trạm phải giải quyết miễn phí cho xe không sử dụng tuyến nâng cấp mặt đường BOT.

Nhân viên trạm T2 đàm phán với nữ tài xế - Ảnh: Kim Hà.

Người dân đứng đông đúc tại cabin đồng loạt phản đối trạm T2 đặt không đúng vị trí - Ảnh: Kim Hà.

Ngay sau đó, nhân viên trạm đã có mặt tại cabin để đàm phán. Người này yêu cầu: “Chị có thắc mắc gì thì kiến nghị lên cơ quan nhà nước giải quyết, phía chủ đầu tư chỉ đặt trạm. Mỗi lần tôi xả trạm cho chị qua là tôi là người phải chịu trách nhiệm bồi thường cho lượt của chị qua nên chị phải thông cảm và tìm một hướng nào đó để giải quyết”. Tuy nhiên, chị Vân không đồng ý, đồng thời chị khẳng định: “Lần này tôi qua bên kia lấy hàng, lượt về tôi cũng sẽ không đóng tiền. Tôi đã có thiện chí nói với các anh, tôi đi từ hướng Rạch Giá – Kiên Giang lên, các anh phải cân đối làm sao cho hợp tình hợp lí chứ”.

Đàm phán bất thành, nhân viên trạm buộc phải xả trạm cho nữ tài xế qua. Đồng thời, một số người dân có mặt tại đây cũng lên tiếng yêu cầu dời trạm T2 vì đặt không hợp lí.

Trước đó, tối 9/1 đến trưa 10/1, trạm T2 cũng đã phải xả cửa 4 lần vì vấp phải những lí do phản ứng tương tự khiến giao thông tại đây ùn tắc nghiêm trọng.

Trạm BOT T2 vấp phải sự phản đối của tài xế trong nhiều giờ qua - Ảnh: Kim Hà Chiều 10/1, một vị lãnh đạo Sở GTVT TP Cần Thơ cho biết, đơn vị này đang tiếp tục kiến nghị giảm giá cho 108 phương tiện qua trạm T1 (thuộc quận Ô Môn) và 929 phương tiện qua trạm T2 (thuộc quận Thốt Nốt). Đồng thời, phối hợp với các ngành chức năng đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh điểm nóng.

Trước tình hình có nhiều người dân phản ứng tại trạm thu phí BOT T2 vừa qua, phía Sở GTVT TP Cần Thơ đã tiếp tục kiến nghị giảm giá vé cho các phương tiện lưu thông qua trạm này cụ thể là: 46 xe bus; 27 xe thuộc phường Phước Thới; 35 xe thuộc phường Châu Văn Liêm (quận Ô Môn) khi qua trạm T1. Còn trạm T2 bao gồm 204 phương tiện thuộc tỉnh Kiên Giang; 302 phương tiện thuộc An Giang và tại Cần Thơ là 423 phương tiện. Được biết, trước đó Bộ GTVT đã có văn bản về giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm này. Đồng thời, Tổng Cục đường Bộ cũng đã có Công văn đề nghị UBND 3 tỉnh thành Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang và Nhà đầu tư tiến hành giảm giá cho 22 phương tiện thuộc địa bàn Cần Thơ khi qua trạm này và 10 phương tiện qua trạm T1.

Kim Hà