Nữ trưởng công an phường xô xát với dân, bị tố ngăn cản tiểu thương buôn bán

Theo trình bày của bà Tăng Chí Liễu (46 tuổi, ngụ phường An Cư), khoảng 9 giờ ngày 28/8, khi đi chợ Cả Đài (thuộc phường An Cư), bà có mua cá của bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - tiểu thương buôn bán tại chợ. Sau đó, bà nói với bà Thắm làm cá xong đem đến sạp gần đó để đưa.

Khi bà Thắm đem cá đi giao thì gặp Trung tá Mai Phương Trang - Trưởng công an phường An Cư, bà Trần Thu Thảo - cán bộ công an phường và bà Bùi Thị Lan Hương - trưởng khu vực 4.

Theo bà Liễu, do bị bà Trang ngăn cản không cho mình mua cá của bà Thắm nên bà xảy ra mâu thuẫn cãi vã với nữ Trưởng công an phường An Cư. Sau đó bà Liễu cho rằng mình bị bà Thảo và bà Hương nắm tay và ghì chặt cổ để bà Trang đánh. Bà này cũng cho rằng, do bị siết cổ quá chặt nên đã cắn vào tay bà Thảo.

Ngày 30/8, trao đổi với Tiền Phong, đại tá Trần Văn Sáu – Trưởng Công an quận Ninh Kiều cho biết, theo chỉ đạo của UBND quận về việc lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, đặc biệt tại chợ Cả Đài - chợ tự phát, nằm trên tuyến đường Mạc Đĩnh Chi thuộc phường An Cư. Năm 2013, địa phương xây dựng chợ An Cư để cho các tiểu thương vào đây mua bán (cách đó 300m), nhưng bán được một thời gian họ quay trở lại chợ cũ (có khoảng 27 hộ). Địa phương nhiều lần mời họp, vận động các tiểu thương này trở vào chợ mới để bán nhưng một số hộ không chịu vào. Cùng với đó, trên tuyến đường Mạc Đĩnh Chi có đến 3 ngôi chùa nên việc buôn bán cá thịt cũng một phần ảnh hưởng tới hình ảnh tôn nghiêm tại đây. “Địa phương vận động, tuyên truyền bà Thắm chuyển đổi sang nghề khác hoặc vào chợ, địa phương hỗ trợ kinh phí” – Đại tá Sáu nói. Cũng theo trưởng công an quận, vừa qua giữa trưởng công an phường An Cư và người dân có cự cãi, xô xát với nhau. Hiện công an quận đang trích xuất camera an ninh dọc hai bên đường xem diễn biến vụ việc hôm đó như thế nào, ai đúng, ai sai, đồng thời cho giám định thương tích đối với bà Thảo cán bộ công an phường. “Trường hợp người dân sai thì chúng tôi xem xét nếu đủ yếu tố thì truy cứu trách nhiệm tội chống người thi hành công vụ hoặc tội gây rối trật tự công cộng, còn nếu như cán bộ sai tuỳ theo mức độ có hình thức xử lí” – đại tá Sáu khẳng định.

Công an phường An Cư xô xát với dân được camera quay lại.

Mới đây, Chánh văn phòng UBND TP. Cần Thơ – ông Hồ Văn Gia có công văn gửi Công an TP. Cần Thơ về việc nhận được phản ánh của các hộ dân buôn bán nhỏ tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường An Cư cầu cứu việc công an phường này cản trở hoạt động buôn bán tại nhà của các hộ dân này.

Qua xem xét nội dung và hình ảnh kèm theo, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ có ý kiến: Chuyển đơn đến công an thành phố để chỉ đạo bộ phận chuyên môn khảo sát phương pháp làm của công an phường An Cư, trên cơ sở kết quả khảo sát có chỉ đạo về tổ chức thực hiện với phương pháp mềm dẻo, phù hợp hơn.

