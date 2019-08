Nước lũ dâng cao cuốn trôi người, tàn phá huyện miền núi Mường Lát

Trao đổi với Tiền Phong, ông Lương Minh Thông, Bí thư Huyện ủy Mường Lát cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3, từ chiều 2/8 trên địa bàn huyện Mường Lát có mưa lớn. Đến sáng 3/8, hệ thống sông, suối trên địa bàn huyện Mường Lát nước đang dâng. Mưa lớn đã gây sạt lở, ách tắc tại một số điểm như tại vị trí Cổng Trời, xã Trung Lý; đường đi xã Nhi Sơn và Trung Lý; đường vào bản Pọong , xã Tam Chung...

Nước lũ từ trên cao đổ xuống gây sạt lở, ách tắc cục bộ nhiều nơi ở Mường Lát

Ông Cao Văn Cường, chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Hiện nay, ngành giao thông đang tập trung xử lý các điểm sạt lở, ách tắc cục bộ ở một số điểm trên các tuyến đường 15C, 16A... Hiện tại, thời tiết tại Mường Lát đang có mưa, một số điểm có mưa lớn...

Hiện chính quyền và nhân dân huyện Mường Lát nỗ lực ứng phó với tình hình mưa lũ. Nhiều người dân đang sinh sống tại Mường Lát hết sức lo lắng nếu mưa lũ tiếp tục kéo dài.

Theo thống kê sơ bộ của chính quyền địa phương này, đã có 14 điểm dọc tuyến quốc lộ 15C về trung tâm thị rấn Mường Lát bị sạt lở, gây chia cắt. Phương tiện và người dân hiện không thể vào các xã Nhi Sơn, Pù Nhi... Tỉnh lộ 521D và quốc lộ 16 đi xã Mường Lý cũng sạt lở nhiều vị trí khiến địa phương này đang bị cô lập hoàn toàn.

Người dân Mường Lát còn chưa hết ám ảnh vì trận lũ lịch sử hồi tháng 9/2018 đã gây thiệt trên địa bàn huyện hơn 1.000 tỷ đồng; 7 người chết và mất tích...

Trưa 3/8, ông Bùi Văn Nhân – Chủ tịch UBND xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, cho biết; sáng cùng ngày, do trời mưa rất to, nước lũ đổ về đã cuốn trôi ông Bùi Văn Hoạt (SN 1961), trú tại bản Na Tao, xã Pù Nhi mất tích.

Theo đó, trong lúc nước lũ đổ về, vợ chồng ông Hoạt di chuyển đàn lợn lên chỗ an toàn. Tuy nhiên, do một con lợn mẹ bị xổng chuồng, nên cả hai vợ chồng ông Hoạt đuổi bắt lợn, thì bị nước lũ cuốn trôi. Bà vợ ông Hoạt may mắn bám vào được cành cây nên thoát chết, con ông Hoạt bị lũ cuốn trôi, hiện nay vẫn chưa tìm thấy thi thể”- ông Nhân cho hay.

Còn tại huyện huyện Quan Sơn, hiện tại quốc lộ 217 đi xã Na Mèo, Sơn Thủy đã bị chia cắt. Nước sông Lò, sông Luồng đang dâng rất cao. Nhiều nhà dân đã bị cuốn trôi. Theo thông tin từ các xã nêu trên báo cáo về UBND huyện cho thấy, hiện nay hai xã Sơn Thủy và Na Mèo đang có hơn 10 người không liên lạc được. Lãnh đạo huyện Quan Sơn đang khẩn trương lên phương án tiếp cận với những điểm bị cô lập ở hai xã vùng biên này để nắm bắt tình hình và chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai.

Còn tại huyện Quan Hóa (Thanh Hóa), mưa lớn kèm theo gió lốc hai ngày qua cũng đã khiến 34 căn nhà dân bị tốc mái, một điểm trường mầm non xã Phú Sơn hư hỏng, nhiều diện tích rừng luồng của người dân bị gãy đổ.