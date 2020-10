Nước lũ vây nhà dân, cô lập nhiều ngôi làng ở Quảng Nam

Quảng cáo

Sáng 9/8, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam cho biết mưa lũ đã gây thiệt hại trên địa bàn.

Nước lũ dâng cao tại huyện Đại Lộc Nước lũ dâng cao tại huyện Đại Lộc

Tại huyện Đại Lộc có 300 ngôi nhà bị ngập nước dưới 1 mét. Tại huyện Nam Trà My mưa lớn khiến nhà ông Hồ Văn Hoành thôn 1 xã Trà Vân bị sạt lở; địa phương đã huy động lực lượng xung kích tháo dỡ nhà và di dời đến nơi an toàn.



Ở thôn Blăng xã Chơ Chun, huyện Nam Giang, sạt lở đã vùi lấp 1 một ngôi nhà của người dân.

Mưa lớn khiến 41 nhà ở huyện Đông Giang bị ngập nước, sạt lở 22 nhà, hư hỏng 2 nhà.

sạt lở đe dọa nhiều nhà dân và trường học ở huyện miền núi Quảng Nam sạt lở đe dọa nhiều nhà dân và trường học ở huyện miền núi Quảng Nam

Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Tại huyện Tây Giang các tuyến đường giao thông bị sạt lỡ do cơn bão số 5 gây ra nay gặp mưa lớn tiếp tục hư hỏng nặng như tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km438+700, Km437+200, Km433+500, Km431+750, Km430+750, Km430, Km429+200, Km427+600.

Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng do mưa lũ. Tại huyện Tây Giang các tuyến đường giao thông bị sạt lỡ do cơn bão số 5 gây ra nay gặp mưa lớn tiếp tục hư hỏng nặng như tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km438+700, Km437+200, Km433+500, Km431+750, Km430+750, Km430, Km429+200, Km427+600.

Tuyến đường ĐT606 sạt lở tại các vị trí sau: Km1+100, Km2+650, Km3+700, Km6+500, Km7+100, Km15+900, Km16+400, Km33 (suối Tacon, điểm dừng chân Hoa Lan Rừng), Km 48 (đường vào Rừng Pơmu).



Tuyến ĐH1 (từ xã Tr’hy-Axan): sạt lở 2 điểm với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông hoàn toàn. Đường ĐH2 ( từ Atiêng-cầu treo xã Dang), ĐH 3 (từ Atép I-Anông), ĐH 4 (từ xã Axan-Gari-Ch’ơm) sạt lở. Tuyến đường xã và GTNT, khu sản xuất đã xuất hiện hiện tượng trượt đất đá, đổ ngã cây cối.



Tại huyện Nam Trà My, mưa lớn đã làm sạt lở đất, đá trên các tuyến đường Tuyến đường về thôn 3 xã Trà Mai, thôn 5 xã Trà Cang, thôn 1 xã Trà Tập; tuyến Quốc lộ 40B đoạn từ địa phận xã Trà Mai đi Trà Don, tuyến đường đi thôn 2 Măng Lùng; Tuyến đường về thôn 2 xã Trà Mai. Tuyến đường thôn 1 đi thôn 3 tại làng Tu chân; tuyến duờng đi thôn 5 từTu Prong đi Tak Chai, xã Trà Cang; Tuyến đường từ Măng Ri đi Lăng Lương, thôn 1 xã Trà Tập. Tại huyện Nam Trà My, mưa lớn đã làm sạt lở đất, đá trên các tuyến đường Tuyến đường về thôn 3 xã Trà Mai, thôn 5 xã Trà Cang, thôn 1 xã Trà Tập; tuyến Quốc lộ 40B đoạn từ địa phận xã Trà Mai đi Trà Don, tuyến đường đi thôn 2 Măng Lùng; Tuyến đường về thôn 2 xã Trà Mai. Tuyến đường thôn 1 đi thôn 3 tại làng Tu chân; tuyến duờng đi thôn 5 từTu Prong đi Tak Chai, xã Trà Cang; Tuyến đường từ Măng Ri đi Lăng Lương, thôn 1 xã Trà Tập.

Tuyến đường quốc lộ 40B đoạn KM108; KM 116 và điểm đầu đập thuỷ điện Đắc Di 1; Tuyến đường Đông Trường Sơn cũng xảy ra hiện tượng sạt lở nguy hiểm.



Tại huyện Nam Giang, tuyến đường Hồ Chí Minh: Sạt lở tại các vị trí Km496+400, Km496+800; tuyến Quốc lộ 14B sạt lở tại các vị trí sau: Km13+350, Km29+900 và môht số tuyến đường liên thôn, xã cũng bị ảnh hưởng hư hỏng.



Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đông Giang sạt lở tại 5 điểm sạt lở với khối lượng ước tính 1000m3 đất đá



Ngoài ra, Quốc lộ 14G có 55 điểm sạt lở với khối lượng ước tính 2500m3 đất đá Các tuyến đường liên xã: sạt lở taly dương 38 điểm với khối lượng ước tính 3.738,5m3 đất đá, taly âm 3 điểm với khối lượng ước tính17.790m3 đất đá...

Ngoài ra, Quốc lộ 14G có 55 điểm sạt lở với khối lượng ước tính 2500m3 đất đá Các tuyến đường liên xã: sạt lở taly dương 38 điểm với khối lượng ước tính 3.738,5m3 đất đá, taly âm 3 điểm với khối lượng ước tính17.790m3 đất đá...

Tại huyện Tiên Phước sạt lở ra tại xã Tiên Sơn, Tiên Mỹ, thị trấn Tiên Kỳ. Mưa lớn đe dọa an toàn nhiều ngôi trường. Trường THCSBT Lý Tự Trọng (xã Axan) nước đã tràn vào khu nhà kho bán trú học sinh. Nhà trường đã bố trí giáo viên, học sinh qua khu học an toàn; Trường Mẫu giáo Họa Mi, xã Trà Vân, huyện Nam Trà My có nguy cơ bị sạt lở.

Trong khi đó, Trường Mẫu giáo Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang thì tường rào bị đổ 10m. Trường Mẫu giáo Tiên Lộc, huyện Tiên Phước tường rào sạt lở 10m, Trường Mẫu giáo Tiên Thọ sạt lở bờ kè tường rào, Trường THPT Phan Chu Trinh ngã đổ tường rào 40m.

Ngoài ra, mưa lũ khiến hàng trăm ha lúa, hoa màu của người dân bị đổ ngã hư hỏng, gia cầm vật nuôi bị cuốn trôi hoặc sét đánh chết...



Hoài Văn