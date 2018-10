ĐÀ NẴNG: Nước từ cống xả 'xé toạc' vỉa hè, bờ biển Mỹ Khê xói lở nghiêm trọng

TPO - Đến chiều tối ngày 22/10, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng vẫn đang khẩn trương khắc phục sự cố bờ biển Mỹ Khê bị xói lở do hệ thống vận hành cống xả thải Mỹ An (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) gặp sự cố.