Ô tô đâm gãy lan can cầu Chương Dương lao xuống sông Hồng

Ghi nhận của Tiền Phong trên cầu Chương Dương (Long Biên, Hà Nội) vào lúc 20h ngày 3/11, lực lượng chức năng đã phong tỏa làn đường phía ngoài hướng về trung tâm Hà Nội; 5m lan can thuộc nhịp cầu số 19 bị gãy và rơi xuống sông. Hiện 2 xe cứu hộ của lực lượng PCCC&CNCH có mặt tại khu vực này. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng điều một chiếc cano tìm kiếm trên sông.



Một số người chứng kiến sự việc cho biết, khoảng hơn 19h cùng ngày, một ôtô đi trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên về trung tâm Hà Nội. Khi đến nhịp cầu số 19 phía quận Long Biên, chiếc ô tô này mất lái, đâm văng vài mét lan can cầu và lao xuống sông Hồng.

5m lan can thuộc nhịp cầu số 19 bị gãy rơi xuống sông.

5m lan can rơi xuống sông. Hiện trường có nhiều vết va chạm, dầu nhớt. Lực lượng chức năng điều xe cứu hộ tới hiện trường Cano cảnh sát tìm kiếm trên sông Hồng.



Theo ông Nguyễn Thế Tuấn - Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm, đơn vị đang phối hợp quận Hoàn Kiếm và lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm phương tiện rơi xuống sông; đồng thời phối hợp với Ban quản lý cầu Chương Dương trích xuất camera để xác định phương tiện liên quan vụ việc. Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Ban quản lý cầu Chương Dương cho biết, họ nhận được tin báo từ người dân về việc một chiếc ô tô con (chưa rõ biển kiểm soát) đã tông vào lan cầu Chương Dương khiến 5m lan can rơi xuống sông. Hiện trường có nhiều vết va chạm, dầu nhớt.Theo ông Nguyễn Thế Tuấn - Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm, đơn vị đang phối hợp quận Hoàn Kiếm và lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm phương tiện rơi xuống sông; đồng thời phối hợp với Ban quản lý cầu Chương Dương trích xuất camera để xác định phương tiện liên quan vụ việc.

Vụ việc khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc kinh hoàng.

Theo thông tin từ Chi cục đường thủy Hà Nội, bước đầu xác định ô tô rơi xuống sông Hồng là loại 7 chỗ, màu đen. Hiện tại chưa xác định được số người trên xe vào thời điểm xảy tai nạn.

Trong khi đó, lãnh đạo đội CSGT số 5 cho biết, hiện đơn vị đã điều một số cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường để điều tiết giao thông. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực cầu Chương Dương bị ùn tắc kéo dài hàng km theo hướng vào trung tâm Hà Nội.

Thanh Hà - Nguyễn Hoàn