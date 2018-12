Ô tô đi lùi đối mặt container và xe bồn trên cao tốc Hà Nội–Hải Phòng

Liên quan đến vụ ô tô đi lùi hơn 1km trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, chiều 1/12, Ban quản lý cao tốc Hà Nội – Hải Phòng vừa cung cấp một clip ghi lại toàn cảnh sự việc.

Xe container phải đánh lái sang trái tránh xe ô tô con đang đi lùi, đoạn đầu đường dẫn vào cao tốc.

Theo đó, lúc 14h24 ngày 30/11, xe ô tô BKS 34A-18069 đi lùi từ KM 50 về KM 49 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng trên làn dừng khẩn cấp.

Chiếc xe ô tô còn dừng lại để một người đàn ông ngồi ghế phụ phía trước xuống.

Khi đi lùi đến điểm đầu đường dẫn từ quốc lộ 38 vào cao tốc, chiếc xe ô tô nói trên còn dừng lại để một người đàn ông ngồi ghế phụ phía trước xuống xe, vừa đi người này vừa mặc áo vest và chạy ngược đường dẫn ra quốc lộ 38 (qua địa phận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Người đàn ông vừa đi bộ vừa mặc áo vest, đi ngược cùng xe ô tô ra đường dẫn.

Đặc biệt, từ thời điểm xe ô tô nói trên đi lùi gần đến đầu đường dẫn và trên đoạn đường dẫn từ quốc lộ 38 vào cao tốc, có một xe container và một xe bồn đang chạy từ đường dẫn ở quốc lộ 38 vào cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Một xe bồn từ đường dẫn chạy vào cao tốc, gặp xe ô tô đi lùi.

Sau khi clip đăng tải trên trang thông tin cao tốc, nhiều người tỏ thái độ bức xúc trước hành vì đi ngược chiều của cả tài xế lái xe ô tô và người đàn ông ngồi trên xe nói trên. Ngay sau đó, đơn vị quản lý khai thác gửi các thông tin, hình ảnh sang Cục CSGT xử lý (phạt nguội) theo quy định.

Cũng trong ngày hôm nay (1/12), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có văn bản gửi Cục CSGT (Bộ Công an) đề nghị kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với vụ việc này.

Bất chấp nguy hiểm, xe ô tô và người đàn ông chạy ngược chiều trên đoạn đường dẫn từ quốc lộ 38 vào cao tốc.

Theo đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá lái xe đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông trên tuyến và bản thân những người ngồi trên xe vi phạm.

Vì vậy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị Cục CSGT, Bộ Công an chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo VTC