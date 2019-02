Ô tô 'điên' gây tai nạn liên hoàn, đường ùn tắc kéo dài

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h trưa ngày 16/2 trên đường Lê Thị Trung, đoạn thuộc phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, ô tô hiệu Mazda CX5 mang BKS: 61A-375.79 lưu thông trên đường theo hướng từ quốc lộ 13 về TX.Dĩ An (Bình Dương).

Tai nạn liên hoàn khiến nhiều xe bị hư hỏng nặng

Tuy nhiên, xe Mazda CX5 bất ngờ tăng tốc rồi tông hàng loạt xe phía trước, trong đó có 4 xe ô tô và 3 xe máy hư hổng nặng. Nguyên nhân được cho là do tài xế xe Mazda CX5 đạp thắng nhưng nhầm chân ga.

Đầu 2 xe ô tô hư hổng sau tai nạn

Vụ tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương, trong đó có 2 người đi xe máy bị thương nặng. Tai nạn cũng khiến giao thông ùn tắc kéo dài. Nhận được tin báo, CSGT Công an TX. Thuận An khẩn trương đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

3 xe máy cũng bị tông ngã khiến 2 người bị thương nặng Tai nạn khiến đường ùn tắc kéo dài

Ghi nhận của PV Tiền Phong, đến 12h20 trưa cùng ngày, đường Lê Thị Trung vẫn bị ùn ú sau tai nạn liên hoàn.

HƯƠNG CHI - THANH HẢI