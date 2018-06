Ô tô khách tông liên hoàn, hai người tử vong tại chỗ

Vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 26/6, tại Km 63 +200, Quốc lộ 39, thuộc địa phận xã Minh Tân, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô khách với xe đạp điện và ô tô con, khiến hai người tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (Công an tỉnh Thái Bình), vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách biển kiểm soát 17B - 010.05 do anh Lê Đức Cường, sinh năm 1991, trú ở xã Bình Định, huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) điều khiển đi theo hướng từ huyện Đông Hưng sang huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) đã va chạm với xe đạp điện đi theo chiều ngược lại do bà Nguyễn Thị Ngừng, sinh năm 1955, trú ở xã Nô Giang, huyện Đông Hưng, điều khiển. Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với ô tô con biển kiểm soát 29A - 405.97 đi theo chiều ngược lại, do anh Nguyễn Minh Hải, sinh năm 1975, trú ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, điều khiển.

Hậu quả vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Ngừng và anh Nguyễn Minh Hải tử vong tại chỗ, xe máy điện và ô tô con bị hư hỏng nặng. Lực lượng Công an huyện Đông Hưng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Báo Tin tức