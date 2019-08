Ông Cao Tiến Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Quảng cáo

Sáng 30/8, HĐND tỉnh Đồng Nai khoá IX họp phiên bất thường về công tác nhân sự. Kỳ họp đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đinh Quốc Thái vì lý do nghỉ hưu theo quy định.

Tiếp đó, Chủ tịch HĐND, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đọc tờ trình bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Cao Tiến Dũng, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Huyện ủy Long Thành.

Kết quả, ông Cao Tiến Dũng đã trúng cử chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 với 78/79 đại biểu có mặt tại kỳ họp bỏ phiếu nhất trí.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thủ tục miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2016-2021) đối với ông Huỳnh Thanh Bình, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, lý do chuyển công tác khác; miễn nhiệm ông Trịnh Tuấn Liêm, nguyên Giám đốc Sở Giao thông - vận tải và ông Điểu Bảo, nguyên Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh, cùng lý do nghỉ hưu; miễn nhiệm bà Nguyễn Phương Lan, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, lý do đã xin thôi việc.

Kỳ họp đã thực hiện thủ tục bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Võ Thị Xuân Đào, Giám đốc Sở Tư pháp và ông Từ Nam Thành, Giám đốc Sở Giao thông - vận tải.

Kết quả, bà Võ Thị Xuân Đào và ông Từ Thành Nam đều được 100% đại biểu bỏ phiếu đồng ý, đồng thời trúng cử Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Tân chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng Sinh năm: 1972 Quê quán: Quảng Nam Học vị: Thạc sĩ Quản lý Hành chính công Các chức vụ đã đảm nhiệm: Phó chủ tịch UBND huyện Cẩm Mỹ, Giám đốc Sở kế hoạch đầu tư, Bí thư Huyện ủy Long Thành

Mạnh Thắng