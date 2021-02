Ông Đặng Hoàng Tuấn làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải Long An

Quảng cáo

Ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chủ trì buổi công bố các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND tỉnh Long An công bố quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hoàng Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải kể từ ngày 1/3, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chủ trì buổi công bố các quyết định của UBND tỉnh về công tác cán bộ. Ảnh UBND Long An

Ngoài ra, tỉnh Long An bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh Tuyền, Trưởng Phòng Biên tập, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An giữ chức vụ Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An thời hạn là 5 năm kể từ ngày 1/3.

Tại buổi công bố và trao quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chúc mừng ông Đăng Hoàng Tuấn và bà Lê Thị Thanh Tuyền vừa được bổ nhiệm. Đồng thời đề nghị hai ông bà nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới, phát huy năng lực, trí tuệ, trên cương vị mới cùng tập thể lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết trong đơn vị để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Văn Minh