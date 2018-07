Ông Vũ Ngọc Hoàng: “Không nên duy trì cách thức thi như hiện nay“

Bình luận vụ gian lận điểm xảy ra ở Hà Giang cũng như những nghi vấn ở một số địa phương khác, ông Vũ Ngọc Hoàng, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư cho rằng, vụ việc cho thấy cách thức thi tuyển hiện nay là có vấn đề.

“Đối với việc gian lận đã xảy ra, thì ngoài Hà Giang, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục rà soát, kiểm tra ở các địa phương khác mà dư luận phản ánh có dấu hiệu bất thường. Từ đó kiến nghị các cơ quan chức năng điều tra và xử lý nghiêm những người có liên quan, đã lợi dụng thẩm quyền của mình để can thiệp vào điểm thi”, ông Hoàng đề nghị.

Từ những vụ việc trên, ông Vũ Ngọc Hoàng kiến nghị Bộ GĐ&ĐT cần nhìn nhận và đánh giá lại một cách khách quan về cách thức thi tuyển hiện nay. “Về quan điểm cá nhân, thì ngay từ đầu tôi cũng đã không ủng hộ với cách thức thi cử như chúng ta đang làm. Cách thức thi này, dù có thể gọn bớt, giảm được một kỳ thi nhưng về bản chất lại không khoa học, không hợp lý”, ông Hoàng nói.

Theo nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư, toàn bộ chuyện thi đại học, lẽ ra Bộ GĐ&ĐT không cần phải “nhúng tay” vào mà đó là chuyện của các trường đại học. Bộ cần trao quyền tự chủ đó cho các trường chứ không nên “ôm” về mình.

Riêng về thi kết thúc phổ thông, ông Hoàng cho rằng, cần thay đổi cách thức thi sao cho nhẹ nhàng, chú trọng vào kiểm tra năng lực. Trong đó, bộ chỉ quản lý ngân hàng đề, tăng cường kiểm tra giám sát, còn lại để cho các tỉnh, thành tổ chức, tự đánh giá và rút ra bài học, kinh nghiệm.

Trước đó như Tiền Phong phản ánh, sau Hà Giang, Sơn La, Lạng Sơn, nhiều tỉnh thành khác cũng bị cho rằng có vấn về điểm thi THPT quốc gia 2018 khi phân tích phổ điểm.

Khởi tố, bắt giam ông Vũ Trọng Lương- người đã can thiệp vào điểm thi ở Hà Giang

Ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang ra Quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Vũ Trọng Lương (SN 1978, trú phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Trọng Lương là Phó Trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục - Sở Giáo dục và đào tạo Hà Giang. Ông này bị xác định đã can thiệp, nâng điểm thi cho 114 thí sinh ở Hà Giang trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua.

Văn Kiên