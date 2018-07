PCT Quốc hội dự kỳ họp đầu tiên HĐND Đà Nẵng sau khi kiện toàn

Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX được dư luận thành phố và cả nước quan tâm, sau một thời gian khá dài, bộ máy nhân sự của cơ quan này thiếu nhiều chức danh. Thiếu chức danh Chủ tịch HĐND sau khi ông Nguyễn Xuân Anh bị bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và thiếu một chức danh phó chủ tịch. Chiều qua (9/7), HĐND thành phố đã kiện toàn nhân sự, ông Nguyễn Nho Trung (phó chủ tịch HĐND thành phố) đã được bầu làm Chủ tịch HĐND, ông Lê Minh Trung (Hiệu trưởng trường Chính trị) được bầu làm Phó chủ tịch HĐND.

Trên cương vị tân Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi khai mạc, ông Nguyễn Nho Trung cho biết: việc HĐND TP kiện toàn các chức danh lần này thể hiện sự quan tâm của Trung ương và Thành ủy trong việc củng cố các chức danh chủ chốt trong HĐND và UBND TP sau thời gian dài chưa đủ số lượng. Điều này nhằm đảm bảo điều hành, lãnh đạo của TP thời gian đến. Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố năm 2018 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng đối diện với không ít khó khăn thách thức, đặc biệt vừa phải tiếp tục khắc phục các sai phạm, thiếu sót qua kiểm tra, thanh tra, điều tra, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; vừa phải rà soát, điều chỉnh một số chủ trương, bất cập, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân; đề ra các chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển thành phố nhanh, bền vững trong thời gian đến…

Đà Nẵng có Chủ tịch HĐND mới thay ông Nguyễn Xuân Anh 47/48 đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng (tương đương 97,12%) đã bỏ phiếu đồng ý, tán thành bầu ông Nguyễn Nho Trung làm Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Với sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng thuận trong nhân dân, chúng ta rất vui mừng không chỉ hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2018 mà còn tập trung triển khai thực hiện một số chủ trương và bước đầu đã mang lại kết quả cụ thể, như: việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch, lập nhiệm vụ quy hoạch, thống nhất danh mục các dự án trọng điểm, động lực, tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp gắn với “ Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”; việc mở lối xuống biển, tiếp cận của người dân với biển; quản lý xây dựng và xử lý kiên quyết các trường hợp xây dựng trái phép…. đã tạo niềm tin trong nhân dân và cử tri thành phố.

Quang cảnh kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX

“Quy mô kinh tế vẫn còn nhỏ, tăng trưởng chưa bền vững, một số chỉ tiêu chưa đạt, còn thất thu ngân sách trên một số lĩnh vực; còn nhiều bất cập trong quản lý đô thị, tài nguyên; môi trường; một số chủ trương lớn của thành phố về văn minh đô thị, an sinh xã hội, an ninh trật tự, an toàn giao thông thực hiện chưa hiệu quả; tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa cao, kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm… Đây là các vấn đề cần có giải pháp căn cơ để tập trung khắc phục trong thời gian đến” ông Trung nhấn mạnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố. Ảnh Nguyễn Thành

Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng HĐND TP Đà Nẵng đã kiện toàn được bộ máy nhân sự với những chức danh chủ chốt. Chúc mừng những thành tựu thành phố Đà Nẵng đạt được trong 6 tháng đầu năm…Tuy nhiên, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội cũng chỉ ra những yếu kém, bất cập của HĐND TP đó là hoạt động của thường trực HĐND còn những vướng mắc, bất cập, chưa đáp ứng tốt những yêu cầu đặt ra. Hiệu quả giám sát chưa cao, một số nội dung được kết luận trong các nghị quyết chưa được đôn đốc, tổ chức thực hiện quyết liệt, chưa xác định rõ trách nhiệm những người thực thi nhiệm vụ trong công tác giải quyết đơn thư, ý kiến công dân…

Đồng thời, đề nghị HĐND TP tập trung giải quyết có hiệu quả hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc trong xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậy, thiên tai bão lũ… Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tạo sự đồng thuận, thống nhất trong hành động, bảo đảm môi trường ổn định, thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và cuộc sống của nhân dân. Tiếp tục phát huy vị thế của TP Đà Nẵng là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, du lịch đầu mối giao thông quan trọng của cả khu vực miền Trung và các tỉnh Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng cần chủ động phối hợp và thực hiện giám sát 2 chuyên đề của Quốc hội về quy hoạch quản lý sử dụng đất đai tại đô thị và chính sách pháp luật về luật phòng cháy, chữa cháy.

Ghi nhận các kiến nghị của Đà Nẵng về khó khăn trong khắc phục sai phạm đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, bà Tòng Thị Phóng bày tỏ sự chia sẻ, đồng thời cho biết Quốc hội sẽ nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận các chính sách phù hợp.

