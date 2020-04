Phá cửa, giải cứu kịp thời 4 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy

TPO - Phát hiện nhiều người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy dữ dội, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Nghệ An) đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phá cửa và giải cứu 4 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.