Phấn đấu giảm nợ BHXH xuống dưới 3%

Nợ dưới 6 tháng chiếm 7.300 tỷ đồng

Ông Nguyễn Trí Đại, trưởng ban thu BHXH Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 10/2017, công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH mới đạt 95,2% (BHXH bắt buộc) và 58,9% (BHXH tự nguyện). Trong năm 2017, tốc độ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện rất thấp, chỉ có hơn 20 nghìn đối tượng. Theo chỉ tiêu đặt ra, từ giờ đến cuối năm phải phát triển thêm hơn 70 nghìn đối tượng. Nhiều địa phương, chỉ tiêu phát triển BHYT chưa đạt. Ông Đại khẳng định, BHXH Việt Nam sẽ không giảm chỉ tiêu phát triển đối tượng nếu các địa phương chưa thực hiện hết các giải pháp. Vì thế, BHXH Việt Nam yêu cầu các tỉnh, thành từ giờ đến cuối năm đôn đốc, tập trung mọi giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu phát triển các đối tượng tham gia BHXH đã đề ra.

Báo cáo về tình hình nợ BHXH, ông Đại cho biết, đến hết tháng 10/2017 số nợ chiếm 6,3% số phải thu, trong đó nợ dưới 6 tháng chiếm tỷ trọng cao với 7.300 tỷ đồng; nợ BHYT của các đơn vị sử dụng lao động 1.569 tỷ đồng. BHXH Việt Nam yêu cầu các đơn vị tập trung cho công tác thu; thu nợ trong những tháng còn lại của năm 2017; đặc biệt là tập trung vào những doanh nghiệp nợ dưới 6 tháng và thanh tra chuyên ngành đối với những doanh nghiệp nợ trên 6 tháng. Phấn đấu giảm nợ xuống dưới 3%.

Theo ông Đại, tình hình nợ đọng BHXH còn cao do nhiều nguyên nhân, trong đó, do phòng thu ở nhiều địa phương không thực hiện hết chức năng đôn đốc thu dẫn đến nhiều đơn vị nợ trên 3 tháng mới chuyển sang phòng thu nợ. Cán bộ thu không trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp mà chỉ gửi thông báo, hoặc làm việc qua nhân viên làm nhân sự dẫn đến việc có chủ sử dụng lao động không biết cơ cấu khoản nợ, cách tính lãi. Nhiều đại lý chưa có biển hiệu, nhân viên không được thường xuyên tập huấn nên dẫn đến việc tư vấn chưa chính xác cho người đóng. Có đại lý ở tại cơ quan BHXH thu mà vẫn hẹn đối tượng tham gia đóng 20 ngày mới cấp thẻ. Bên cạnh đó, cán bộ thu chưa nắm vững nghiệp vụ thu, không biết thu thế nào cho đúng, đủ…

Về việc thu nợ đọng BHXH, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu BXHX các tỉnh, thành cần đôn đốc và tập trung các giải pháp để thu nợ. Đối với những doanh nghiệp sau 3 tháng nợ BHXH, phía cơ quan BHXH cần có thông báo đến doanh nghiệp đó; sau 2 lần thông báo mà vẫn không chấp hành thì cần phải thanh tra đột xuất. Theo ông Trần Đình Liệu, việc thanh tra đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, ông Liệu yêu cầu BHXH 63 tỉnh, thành từ giờ đến cuối năm phải tiến hành thanh tra các đơn vị còn nợ BHXH; để từ đó có cơ sở pháp lý thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình.

Quyết liệt để hoàn thành việc cấp mã số BHXH

Tính đến thời điểm này, toàn quốc đã thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu quản lý thu, sổ - thẻ với cơ sở dữ liệu hộ gia đình cho 62 triệu người đang tham gia, đạt tỷ lệ 83,4%, còn 12,4 triệu người chưa có mã số BHXH, chiếm tỷ lệ 16,6% (không bao gồm Nghệ an, Hà Tĩnh và khối lực lượng vũ trang). Trong đó, có 23 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cao từ 85% trở lên như: Hà Nam, Cao Bằng, Đồng Nai, Bình Dương, Điện Biên, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình, Đồng Tháp, … Còn 17 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ từ 70% đến dưới 80%.

Về việc cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, hiện đã cấp cho trên 7,2 triệu người, đạt tỷ lệ 9,6%. Trong đó, một số tỉnh đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH có số lượng lớn như: TPHCM (587 nghìn thẻ), Hà Nội (558 nghìn thẻ), Bình Dương (424 nghìn thẻ), An Giang (398 nghìn thẻ), Cần Thơ (282 nghìn thẻ), Đồng Nai (278 nghìn thẻ), Đà Nẵng (255 nghìn thẻ). Một số tỉnh có số lượng lớn đã đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH nhưng chưa in quá 1 ngày như: Hà Nội (4.082 thẻ), Lào Cai (2.889 thẻ). BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH 2 đơn vị nói trên kiểm soát việc cấp đổi thẻ và thực hiện in thẻ để trả kịp thời cho người tham.

Về kế hoạch tổ chức đổi thẻ BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, huyện cần phối hợp với UBND xã rà soát, hoàn thiện danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 xong trước ngày 1/12/2017. Mực in, máy in, phải đảm bảo chất lượng để thực hiện đúng tiến độ in thẻ BHYT (mới) theo kế hoạch. Thời gian in và đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham gia có mã số BHXH, chậm nhất đến 30/6/2018 phải xong việc đổi thẻ BHYT mới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH các tỉnh, thành cần có những giải pháp quyết liệt để hoàn thành việc cấp mã số BHXH, đổi thẻ BHYT cho người dân. Mỗi người được cấp mã phải được kèm theo thư ngỏ của BHXH để giúp người dân hiểu rõ hơn. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cũng lưu ý, Trung tâm CNTT, BHXH các tỉnh, thành phải chủ động báo cáo với các cơ sở khám chữa bệnh để làm sao đảm bảo 100% người bệnh có thẻ BHYT còn hạn khi đổi thẻ mới sẽ không bị ảnh hưởng đến quyền lợi. Bên cạnh đó, thành lập tổ xử lý Thu – Sổ thẻ - Giám định và đường dây nóng kịp thời giải đáp vướng mắc; đặc biệt lưu ý đến các trường hợp đến khám chữa bệnh từ tỉnh khác, không để đối tượng phải quay về địa phương nơi cấp thẻ BHYT để giải quyết.

Lưu Trinh