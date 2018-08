Phạt Cty CP Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An xây dựng sai thiết kế

Theo công văn 2128/QĐ-XPVPHC, UBND thành phố Vinh xử phạt hành chính đối với Công ty CP Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An, địa chỉ trụ sở chính: Km số 5, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, vì đã vi phạm tổ chức thi công xây dựng công trình sai với nội dung giấy phép xây dựng được cấp số 128 GP/SXD (ngày 26/10/2016) do Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cấp.

Giấy phép cấp tại hạng mục công trình số 24, xây dựng nhà bệnh viện 9 tầng + 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 7.161m2, tổng chiều cao công trình là 34m, thực tế xây dựng 9 tầng + 1 tầng hầm, diện tích xây dựng 7.161m2, tổng chiều cao xây dựng công trình là 38m. Hiện nay, công trình đã xây xong phần thô, đang hoàn thiện, chưa đưa vào sử dụng. Với lỗi vi phạm này, Công ty CP Bệnh viện hữu nghị đa khoa đã bị xử phạt 40 triệu đồng.

Dự án Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An bị xử phạt vì xây dựng sai giấy phép.

UBND thành phố Vinh cũng yêu cầu, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty CP Bệnh viện hữu nghị đa khoa Nghệ An phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, nếu không chấp thuận thực hiện sẽ bị cơ quan chức năng áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Được biết, Dự án Bệnh viện HNĐK Nghệ An giai đoạn 2, được thực hiện theo mô hình xã hội hóa công - tư kết hợp, với tổng mức đầu tư dự kiến 1.300 tỉ đồng, trong đó, có gói hỗ trợ tín dụng hơn 1.000 tỉ đồng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).



Dự án do Công ty CP Bệnh viện HNĐK Nghệ An làm chủ đầu tư và Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec làm tổng thầu thi công. Dự án này từng gây xôn xao dư luận khi bịt đường dân sinh và bị UBND thành phố Vinh xử phạt vì vi phạm các quy định gây nứt, hư hỏng công trình lân cận và công trình hạ tầng kỹ thuật tại xóm 14, xã Nghi Phú.

Cảnh Huệ