Phạt đối tượng phao tin thất thiệt về dịch nCoV

Sáng 11/2, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Phước Đăng (SN1989, ở phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị) do đã thực hiện hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, quy định tại điểm a, khoản 3, điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Trước đó, Nguyễn Phước Đăng đã đăng trên facebook của mình và chia sẻ một bài viết từ một tài khoản facebook khác nội dung: “Một du khách Trung Quốc đã tử vong nghi do virus corona tại khách sạn Mỹ Khê, TP Đà Nẵng. Đại dịch sẽ xóa sổ tất cả người Việt Nam nếu như chính quyền thờ ơ không chịu đóng cửa khẩu”..

Được Cơ quan An ninh mời lên làm việc, Nguyễn Phước Đăng thừa nhận hành vi không đúng, chấp nhận gỡ bỏ thông tin đã đưa lên Facebook, cải chính và xin lỗi mọi người trên trang cá nhân. Đăng cũng cam kết với cơ quan chức năng không tái phạm.

