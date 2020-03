Phát hiện 2 ca mắc Covid 19, Quảng Nam đề nghị Bộ Y tế xem xét công bố dịch

Đà Nẵng: Thêm 12 người tiếp xúc với du khách Anh mắc Covid-19 có kết quả âm tính

Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết: Thực hiện công văn hỏa tốc của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, ngành y tế thành phố tiếp tục xác minh, thống kê các trường hợp tiếp xúc gần (F1) với 2 du khách người Anh. Hiện tất cả các Trung tâm Y tế quận, huyện đã sẵn sàng tiếp nhận, cách ly đối với những trường hợp này.

Theo thống kê ban đầu, hiện xác định khoảng 100 người đã từng tiếp xúc gần, trong thời gian 2 du khách này du lịch tại Đà Nẵng. Trong ngày hôm nay, những trường hợp này sẽ được đưa về cách ly tại các Trung tâm y tế quận huyện. Ngành y tế cũng sẽ lấy mẫu xét nghiệm với tất cả những người tiếp xúc gần và sẽ công bố kết quả.

Sở Y tế TP Đà Nẵng cũng phát đi công văn đề nghị nhân dân, du khách hỗ trợ, chủ động khai báo nếu từng tiếp xúc với 2 bệnh nhân người Anh trong thời gian từ ngày 2 đến 7/3.

Theo kết quả thu thập, trong những ngày ở Đà Nẵng, 2 du khách Anh mắc bệnh Covid-19 ở lại khách sạn Vanda (quận Hải Châu) và đã đến 12 địa điểm gồm: nhà hàng Cá Lửa (phường Bình Hiên, quận Hải Châu); tham gia đánh golf tại Bà Nà golf club, Vinpearl Golf Nam Hội An (tỉnh Quảng Nam); nhà hàng La Maison Deli (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu); khách sạn Montgomerie Links Hotel & Villas Hội An (tỉnh Quảng Nam); nhà hàng Pizza 4P's (phường Phước Ninh, quận Hải Châu); nhà hàng Nướng Đà Thành (phường Nam Dương, quận Hải Châu); Bamboo 2 bar (phường Phước Ninh, quận Hải Châu); nhà hàng 7 Bridges Brewing Company (phường An Hải Tây, quận Sơn Trà); Universal Pub (phường Phước Ninh, quận Hải Châu).