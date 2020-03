Phát hiện công ty người nước ngoài sản xuất khẩu trang dỏm

Chiều ngày 6/3, Cục Quản lý thị trường Bình Dương cho biết đang phối hợp với đơn vị liên quan để xử lý một doanh nghiệp sản xuất khẩu trang không đúng quy định.

Bên trong công ty phát hiện hàng trăm ngàn khẩu trang dỏm

Theo báo cáo, ngày 5/3, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Phòng Y tế và Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra Công ty Tín Viễn Việt Nam đóng trên địa bàn phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.