Phát hiện hai người nước ngoài tử vong ở căn hộ Keangnam

Ngày 11/4, người dân phát hiện 2 người mang quốc tịch Hàn Quốc tử vong tại một căn phòng thuộc tầng 17, tòa nhà Keangnam (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Sự việc nhanh chóng được thông báo tới cơ quan chức năng địa phương.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an phường Mễ Trì xác nhận thông tin, đồng thời cho biết hiện Công an quận Nam Từ Liêm, Công an TP Hà Nội đang tiến hành xác minh làm rõ nguyên nhân.

Theo một số nguồn tin, nạn nhân nam giới là mGiám đốc một doanh nghiệp linh kiện điện tử trên bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Nan nhân còn lại một phụ nữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Thanh Phong