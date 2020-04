Phát hiện một phụ nữ tử vong bất thường bên đường

Quảng cáo

Sáng 26/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ bất thường bên lề đường.

Hiện trường vụ việc

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, người dân tại đường ĐT743, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương phát hiện thi thể người phụ nữ nằm trên vỉa hè, bên cạnh là chiếc xe máy còn dựng đứng.

Quá hoảng sợ, người dân liền trình báo lên cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt lấy lời khai nhân chứng vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân là nữ giới khoảng 40 tuổi, bên cạnh thi thể là chiếc xe máy mang BKS: 38H7-6466.

Hương Chi