Phát hiện thêm hành vi bạo lực của bảo mẫu tát bé gái nứt xương hàm

Liên quan đến vụ bảo mẫu Trần Thị Hồng Phúc (25 tuổi) ở trường mầm non Ánh Sao Vàng bị cáo buộc tát bé Phạm Linh Chi (tên đã thay đổi, 5 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) nứt xương hàm, mặt bầm tím, cơ quan điều tra xác định bảo mẫu này còn có những hành vi bạo hành nghiêm trọng khác.



Theo cơ quan điều tra, hình ảnh thu thập được xác định bảo mẫu Phúc đã lấy dép đánh nhiều lần vào chân, dùng tay tát liên tiếp vào mặt bé Chi. Ngoài ra, người này còn có những hành vi bạo lực khác như đẩy ngã bé rồi kéo lê lại.



Chưa dừng lại ở đó, với thân hình to, bảo mẫu Phúc còn lấy chân đè lên người của bé gái 5 tuổi. Một tay đè chặt bé Chi, tay còn lại tát mạnh nhiều cái vào má bên phải.



Trong lớp học lúc đó có nhiều trẻ em, khi một bé trai cầm kéo đến gần thì bảo mẫu Phúc giật lấy, miệng liên tục la chửi và dí kéo dạo đâm vào miệng bé gái 5 tuổi.



Sự việc xảy ra trong lớp học, có khá nhiều bảo mẫu khác xung quanh chứng kiến. Tuy nhiên, không có bảo mẫu, cô giáo nào can thiệp mà chỉ đứng nhìn.

Khi phát hiện má bên phải của bé Chi bị sưng tấy đỏ, lo sợ bị phụ huynh phát hiện nên Phúc đã lấy trứng, nước đá chườm lên mặt cháu. Tuy nhiên, vết sung đỏ vẫn không giảm bớt. Sau đó, bảo mẫu này dặn bé không được kể lại cho gia đình biết.



Ngày 28/7, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Trần Thị Hồng Phúc để điều tra về hành vi Hành hạ người khác.



Trước đó, ngày 25/7, người thân đến trường mầm non Ánh Sao Vàng nằm trên quốc lộ 50, xã Đa Phước, đón Chi thì thấy mặt cháu bé sưng tím. Khi được hỏi, bé gái kể bị cô đánh. Tuy nhiên, khi người thân của cháu hỏi các cô giáo thì không ai trả lời.



Cũng trong chiều hôm đó, bé gái 5 tuổi về nhà trong tình trạng hoảng sợ, khi cô ruột gặng hỏi thì bé cho biết cô giáo đánh và dọa không được kể với ai, nếu không sẽ lấy kéo cắt lưỡi.



Ngay sau đó, gia đình đã trình báo với chính quyền địa phương và đưa bé đi bệnh viện khám. Bước đầu, bác sĩ chẩn đoán Chi bị nứt xương hàm.



"Mới xét xử vụ bảo mẫu Mầm Xanh thì cháu tôi lại tiếp tục trở thành nạn nhân. Tôi rất bức xúc với tình trạng bảo mẫu liên tục có hành động đánh đập trẻ con như vậy", người thân của bé Chi bức xúc.



Tối 26/7, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết đã nắm được sự và phối hợp UBND huyện Bình Chánh xử lý. Cơ sở mầm non cũng bị đình chỉ hoạt động ngay trong ngày đế phục vụ công tác điều tra.



Công an sau đó đã mời bảo mẫu Phúc lên làm việc, trích xuất camera an ninh trong lớp học để điều tra.

Theo Zing