Phát hiện thi thể đàn ông phân hủy bên quốc lộ 48D

Theo đó, khoảng 14h (ngày 31/8), người dân thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, (Nghệ An) phát hiện thi thể một người đàn ông nằm bên bụi tre thuộc khối 13, cách Quốc lộ 48D khoảng 10m. Qua nhận dạng, nạn nhân trên 50 tuổi, cao khoảng 1,6m, mặc áo mưa, quần lửng màu đen.

Chiếc xe máy của nạn nhân.

Thời điểm phát hiện, thi thể có dấu hiệu trương phình, đang trong quá trình phân hủy. Cách vị trí phát hiện thi thể khoảng 10m, có 1 chiếc xe máy Dream, không mang BKS.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm tử thi, phát thông tin tìm danh tính nạn nhân.

Hiện trường vụ việc.

Đến 7h sáng 1/9, gia đình của nạn nhân đã đến trụ sở công an huyện Quỳ Hợp để nhận diện. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thanh T (SN 1963, trú tại xóm Đồng Huống, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp).

Hiện, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương.

Cảnh Huệ