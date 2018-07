Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy bên lề đường

Ngày 29/7, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tích cực khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của một người đàn ông.

Theo đó, vào khoảng sáng cùng ngày, một người dân (chưa rõ danh tính) khi đi vào đường Văn Tiến Dũng, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột thì phát hiện có mùi hôi thối như xác động vật chết ở gần đường đi lại. Khi người này lại gần, thì hoả phát hiện một thi thể đang trong giai đoạn phân huỷ gần hết nên đã trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường Tân An đến bảo vệ hiện trường và phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk để thực hiện công việc khám nghiệm pháp y, để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của người này.

Cơ quan chức năng xác định, đó là thi thể của người đàn ông trạc từ 30 đến 35 tuổi, thi thể bị phân huỷ gần như hoàn toàn.

Hiện lực lượng cơ quan chức năng đang xác minh để làm rõ nguyên nhân và xác định danh tính nạn nhân.

Vũ Long