Phát hiện xử lý hơn 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng

Sáng ngày 10/8, Phòng cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý một vụ vận chuyển trên 6.000 lít dầu ăn đã qua sử dụng chuẩn bị đưa đi tiêu thụ ở tỉnh Bình Dương.Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 9/8, trên đường Đinh Núp, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xuất hiện một chiếc xe tải biển số 68C-06638 có dấu hiệu vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc. Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc, kiểm tra. Trên xe tải có trên 250 can nhựa (loại 25 lít) đựng đầy dầu ăn đã qua sử dụng, tổng cộng trên 6.000 lít.Cơ quan điều tra xác định, số dầu ăn này do ông Phạm Tiến (44 tuổi, trú tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) thu gom, không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Ông Tiến khai nhận đã lên tỉnh Đắk Lắk, đến các nhà hàng, quán ăn mua lại loại dầu ăn đã qua nấu nướng thải ra. Mỗi lít ông Tiến mua với giá từ 1 đến 2.000 đồng. Sau đó, vận chuyển xuống tỉnh Bình Dương bán lại cho các cơ sở tái chế lại với giá 5.000/lít.Hiện Phòng cảnh sát môi trường đang hoàn tất hồ sơ để xử lý ông Phạm Tiến về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Vũ Long