Phạt tiền 14 triệu vụ lái xe dùng bằng giả làm rơi học sinh

Ngày 5/12, Ban ATGT tỉnh đồng Nai đã có báo cáo về việc điều tra, xử lý 2 vụ lái xe đưa rước học sinh làm rơi các em học sinh xuống đường tại TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom.

Trong vụ xe ô BKS 60V – 8429 chở 15 học sinh trường Tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn, huyện trảng Bom) do tài xế Cao Tuấn Việt làm rơi 2 học sinh xuống đường vào ngày 29/11, cơ quan chức năng xác đinh do xe không chốt cửa sau, nên khi xe lên dốc, cửa sau bung ra làm cho 2 học sinh là Mạnh và Nhật ngồi ghế sau không có tựa lưng nên bị rơi ra ngoài xe.

Tại cơ quan điều, tài xế Cao Tuấn Việt khai nhận bản thân chỉ có giấy phép lái xe (GPLX) hạng B2 số 75036013061 do Sở GTVT TP HCM cấp ngày 18/10/2018. Trước đó Việt thuê lái xe để đưa rước học sinh. Sau đó, lái xe nghỉ việc, Việt tự điều khiển xe đưa đón học sinh. Đến giữa tháng 10/2019, qua môi giới của đối tượng (không rõ họ tên, địa chỉ), Việt đã mua giấy phép lái xe hạng E số 750180125663 do Sở GTVT Đồng Nai cấp ngày 25/8/2018 (khi mua GPLX Việt chỉ đưa thông tin, hình ảnh cho đối tượng môi giới, sau đó Việt trả cho đối tượng 3,5 triệu đồng và nhận GPLX). Từ giữa tháng 10 đến ngày 29/11 Việt sử dụng GPLX này để lái xe đưa đón học sinh. Qua xác minh, Sở GTVT Đồng Nai cho biết Sở GTVT Đồng Nai không quản lý và không cấp GPLX hạng E số 750180125663 của ông Cao Tuấn Việt.

Về chiếc xe ô tô BKS 60V – 8429, Việt mua lại (thông qua giấy viết tay của của bà Nguyễn Thị Kim Vân, ngụ tại Bình Dương), chưa làm thủ tục sang tên. Nguồn gốc xe đứng tên ông Ngô Duy Dũng, ngụ tại huyện Trảng Bom đứng tên sở hữu, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe 60V – 8429 có thời hạn đến ngày 16/11/2019. Khám nghiệm xe 60V- 8429 cơ quan chức năng ghi nhận: các ghế ngồi trong xe đã bị thay thế bằng cách tháo hết ghế tựa, thay vào đó bằng các ghế đệm không có tựa lưng, không có búa thoát hiểm. Bên ngoài cửa sau xe được gắn thêm một chốt tự chế phía dưới biển số nhưng đã bị mất.

Công an huyện Trảng Bom đã xử lý đối với các hành vi của ông Cao Tuấn Việt: Xử phạt 5 triệu đồng (tịch thu GPLX số 750180125663) về hành vi điều khiển xe ô tô chở khách từ 12 chỗ trở lên sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp; Phạt 4 triệu đồng về lỗi điều khiển xe chở khách không có phù hiệu; Phạt 2,5 triệu đồng do lỗi điều khiển xe hết hạn kiểm định; Phạt 1,5 triệu đồng do vận chuyển hành khách không có hợp đồng; Phạt 900 ngàn đồng do; phạt 1,5 triệu đồng do không làm thủ tục đăng ký, sang tên xe.

Trong vụ tài xế Trần Thúc Định điều khiển xe ô tô BKS 51B- 079.23 đưa rước học sinh làm rơi 3 học sinh xuống đường tại TP Biên Hòa xảy ra vào ngày 26/11, Công an TP Biên Hòa đã xử phạt ông Trần Thúc Định 2.750.000 đồng về các lỗi vi phạm: Thay đổi ghế trên xe khách; Xe không có thiết bị chữa cháy; Điều khiển xe không có hợp đồng vận chuyển hành khách. Phạt 17 triệu đồng đối với HTX DVVT An Phát. Đình chỉ lưu hành xe ô tô 51B- 079.23 trong thời gian 2 tháng.

Mạnh Thắng