Phê bình Chủ tịch xã vắng mặt tại trụ sở và báo cáo không trung thực lí do

TPO - Kiểm tra đột xuất, lãnh đạo thành phố Vinh (Nghệ An) phát hiện hai chủ tịch xã vắng mặt tại trụ sở mà không có lí do và sau đó báo cáo giải trình không trung thực lý do vắng mặt cá nhân.