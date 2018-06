Phó chính ủy K20 làm Giám đốc Công an Đắk Lắk

Sáng 25/6, Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động, giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.

Dự buổi lễ có thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, các ông Phạm Minh Tấn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk; Trần Quốc Cường, Phó bí thư tỉnh ủy; Nguyễn Hải Ninh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Y Bir Niê, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Công an, thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Vũ Hồng Văn giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk thay thiếu tướng Trần Kỳ Rơi vừa nghỉ hưu theo quy định.

Thượng tướng Thành mong trên cương vị công tác mới, đại tá Văn sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng Công an tỉnh Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo địa phương và Bộ Công an giao phó.

Dịp này, thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Đắk Lắk và cơ quan, ban ngành địa phương đã quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị mới, đại tá Vũ Hồng Văn hứa sẽ hết mình cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Theo Zing