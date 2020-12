Phó Chủ tịch TPHCM: Ở đâu tội phạm lộng hành, lãnh đạo nơi đó chịu trách nhiệm

Theo Công an TPHCM, mục tiêu và yêu cầu đặt ra trong đợt cao điểm này là huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ các đơn vị thuộc lực lượng Công an TPHCM đẩy mạnh thực hiện các phương án, kế hoạch công tác công an nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37; các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện kinh tế chính trị, văn hóa xã hội, đối ngoại của đất nước nói chung và của TPHCM nói riêng.

Bộ Công an điều lực lượng, phương tiện kĩ thuật hiện đại hỗ trợ Công an TPHCM trấn áp tội phạm. Video Văn Minh - Chang Chang

“Chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại trước, trong và sau đại hội. Không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố và biểu tình gây rối an ninh trật tự trên địa bàn TPHCM”- Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết. Đồng thời Công an TPHCM yêu cầu nâng cao hiệu quả phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở ban ngành của TPHCM trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động phá hoại về an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống hoạt động của tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội và kéo giảm tai nạn giao thông, cháy nổ trên địa bàn.

Giám đốc Công an TPHCM động viên chiến sĩ.

Đặc biệt, lực lượng Công an TP.HCM sẽ triển khai lực lượng tấn công, tạo sự răn đe rõ rệt ngày từ khi ra quân, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm. Kịp thời phát hiện, trấn áp và xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự, tạo môi trường trong sạch, an toàn để hướng đến sự thành công chung của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam – Giám đốc Công an TPHCM cho biết, trong 11 tháng năm 2020, Công an TPHCM đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự 3,65% so với cùng kỳ, số băng nhóm tội phạm hình sự, ma túy bị triệt xóa đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, tai nạn giao thông được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí…

Biểu diễn trấn áp tội phạm của Cảnh sát cơ động.

Để hoàn thành được các mục tiêu của đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm lần này, Công an TPHCM đã đề ra chỉ tiêu chung cho công an các quận/huyện tổ chức đấu tranh kiềm chế, kéo giảm án xâm phạm sở hữu (cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản) ít nhất 3% so với thời gian liền kề; nâng tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt từ 80% trở lên…

“Ngoài ra, tùy vào tính chất của từng địa bàn mà Công an TPHCM chia các đơn vị thành 3 cụm để phân bổ chỉ tiêu thực hiện triệt phá băng nhóm, khám phá hiềm nghi, chuyên án, kiểm tra hành chính… nhằm đảm bảo công bằng, đặt mục tiêu để các đơn vị phấn đấu thực hiện”, Thiếu tướng Lê Hồng Nam nói thêm.

Lãnh đạo Công an TPHCM cho biết sẽ tăng cường công tác nắm tình hình từ xa, đánh giá và dự báo tình hình liên quan đến an ninh chính trị để tham mưu cấp ủy, chính quyền ngăn chặn kịp thời các âm mưu, hoạt động thâm nhập, cài cắm nội gián, khủng bố, kích động biểu tình, gây rối...

Lãnh đạo UBND TPHCM nhấn mạnh ở đâu để tội phạm lộng hành, lãnh đạo nơi đó chịu trách nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phấn khởi với những thành tích mà lực lượng Công an TPHCM đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, ông đánh giá tình hình hình an ninh trật tự trên địa bàn vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, các thế lực thù địch và đối tượng chống phá vẫn không ngừng gia tăng hoạt động…

Để đợt ra quân trấn áp tội phạm đạt mục tiêu đề ra, lãnh đạo TPHCM nhấn mạnh cần phải quán triệt phương châm phòng chống tội phạm là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt. "Ở đâu để tội phạm lộng hành thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an nơi đó sẽ chịu trách nhiệm", ông Ngô Minh Châu nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Ngô Minh Châu cũng đề nghị lực lượng Công an TPHCM phải nêu cao tinh thần trách nhiệm: "Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui nhân dân làm động lực, làm niềm vui hạnh phúc của chính mình..."





Nhìn gần xe đặc chủng Công an TPHCM trấn áp tội phạm Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chỉ đạo Công an TPHCM tập trung, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại, kiên quyết đấu tranh với những đường dây, băng nhóm tội phạm có tổ chức như tín dụng đen, xâm phạm sở hữu tài sản, ma tuý, buôn lậu và hàng giả…tuyệt đối không để tội phạm lộng lành.

Văn Minh - Chang Chang